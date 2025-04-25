Трампу не удастся спрыгнуть, ведь диктатор Путин уже не выпустит его из этой ситуации. Интервью с Бессмертным

На прошлой неделе в Париже США представили Украине и европейским партнерам свое предложение по урегулированию войны и ждали их ответа на переговорах в Лондоне.

Видео дня

Однако встреча высокопоставленных представителей Украины, Европы и США, которая должна была представить совместный план мирного урегулирования, так и не состоялась. Этот неудивительно, ведь "план Трампа", презентации которого ждали уже давно, как оказалось, больше напоминает кое-какой путинский "конспект целей "СВО", чем перечень взаимных уступок.

Масштабность этого требования показывает, что переговорщик Трампа Стив Виткофф, очевидно, уже заключил соглашение с Путиным во время переговоров в Санкт-Петербурге и что США теперь пытаются навязать его европейцам и Украине. То, что требует Кремль сегодня, и что, как это ни обидно, поддерживают США – не что иное, как переписывание международно признанных границ Европы для российского диктатора Путина. Конечно, ни Европа, ни тем более Украина на такие шаги не согласятся. На пресс-конференции в Киеве накануне анонсированной встречи в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о признании Крыма русским не может быть и речи.

Так или иначе, но теперь возникает вопрос – что будет дальше? США, как и угрожали накануне, выйдут из переговорного процесса, признав этим первое внешнеполитическое поражение президента США Дональда Трампа или будут и дальше "выкручивать руки" Украине и Европе?

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– В Париже США представили Украине и европейским партнерам свое предложение по урегулированию войны и ждали ответа на переговорах в Лондоне, но встреча так и не состоялась. Еще до начала встречи стало понятно, что переговоры в британской столице не имеют не только общей повестки дня, но и заявленных ключевых участников. Ведь "план Трампа", презентации которого ждали уже давно, как оказалось, больше напоминает некий путинский "конспект целей "СВО", чем перечень взаимных уступок. Неудивительно, что в России уже заявили, что этот план президента США по завершению войны в Украине войдет в российские школьные учебники.

– Давайте ответим на вопрос, а что скрывается под словами "план Трампа", и есть ли он на самом деле? И что было представлено в Париже во время предыдущей встречи?

Если посмотреть на официальные данные, то главное содержание разговора сводилось к обсуждению введения всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня. Ключевая проблема возникла вокруг обсуждения темы о войсках сдерживания, или, как говорят европейцы, "коалиции сил желающих". Что касается Крыма, то СМИ приводили разные данные. Одни говорят, речь идет о признании Соединенными Штатами субъектности России над Крымом, а другие пишут, о признании Украиной субъектности РФ над Крымом. На самом деле, это взаимоисключающие пункты, о которых говорить, что это серьезно обсуждалось, не приходится, потому что они все противоречили друг другу. Это, скорее всего, была утечка определенной информации или намеренный вброс.

По состоянию на утро 23 апреля ни одного документа Украина не получила. Не получили его ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне. И когда стало понятно, что будем обсуждать в Британии, то оказалось, что только украинская сторона подготовила проект документа, который касается прекращения огня. Собственно, это свидетельствует о том, что Вашингтон не выполнил договоренности, не направил документ участникам переговоров, априори шел на срыв этих переговоров. Собственно, об этом знали уже с 21-го и в Лондоне, и в Берлине, и в Париже. И понимали, что очевидно Вашингтон идет на срыв. Причем, уже как позже стало понятно, Белый дом будет делать виноватой украинскую сторону. Ведь никакого согласованного плана, даже в виде проекта, документа, вещи, о которых сейчас пишет пресса, не существует. Никакого проекта или документа ни Украина, ни европейские столицы не получали.

Я знаю, что такое переговоры. Когда вы садитесь за стол, и перед вами нет текста, о чем вы будете говорить? О чем вы будете договариваться? Поэтому вся эта болтовня, которая ведется сейчас, на основе моментов, которые выписаны в прессе, я еще раз хочу это подчеркнуть – в Париже вопрос обсуждения касался прекращения огня, а также мнений относительно дальнейшего вопроса обсуждения мирного соглашения. Ни один документ, ни один, я это подчеркиваю, не поступил ни в Киев, ни в европейские столицы.

– Так или иначе, но теперь возникает вопрос – что будет дальше?

– Обратите внимание на такую вещь. Украина обнародовала заявление, что когда Трамп был президентом, когда госсекретарем был Помпео, о том, что они не признают оккупацию Крыма российскими войсками. Эта декларация, подписанная руководителем Госдепа, внимание, в присутствии посла Украины и представителя крымско-татарского народа, на тот момент главы Меджлиса, Мустафы Джемилева, опиралась на декларацию Веллеса. Это та декларация, принятая Госдепом в 1940 году, после оккупации государств Балтии Советским Союзом, где было заявлено, что Соединенные Штаты Америки с этого времени не признают какого-либо силового захвата какой-либо территории.

А теперь смотрите, что происходит. Wall Street Journal говорит о том, что Соединенные Штаты признают право субъектности России над Крымом, но они по их законам не могут этого сделать. Второе – это не может сделать и Украина в силу того, что это преступление уголовное, это государственная измена. Поэтому ситуация выглядела так, что к моменту, когда договорились в Париже, что американцы подготовят проект документа, но они уже знали, что не могут прописать подобные вещи, это не будет выполнено, потому что его невозможно выполнить. Эти люди настолько непрофессиональны, мало того, что они убивают Соединенные Штаты Америки, они еще разрушают доверие к себе и создают совершенно невыносимую ситуацию в международных отношениях.

– Американцы могут самоустраниться из переговорного процесса, признав этим первое внешнеполитическое поражение Трампа?

– Сейчас поздно, Трамп уже не соскочит. До этого события он еще мечтал, что у него есть возможность, достигнув какого-то результата, спрыгнуть по этому вопросу, но его уже московский диктатор не упустит. Трамп уже столько "накосячил" по этому делу, он настолько натворил глупостей, что как только соскочит, все это, о чем я вам говорю и другое, по Ирану, Ближнему Востоку, будет обнародовано. И все узнают, кто действительно завалил этот переговорный процесс. Поэтому Трамп не соскочит теперь уже с этой ситуации. Обратите внимание, как он на днях начал обвинять своих советников в том, что они не хотят заниматься процессом. Поэтому он уже никуда не денется.

Но одна из проблем, что он не способен оказывать положительное влияние на этот процесс, и он этого не понимает. Более того, такие люди, как Виткофф, его просто подставляют, играя то на стороне России, то на стороне Ирана, то на стороне террористов Ближнего Востока. Этот спецпредставитель не разбирается в этих вопросах, и это уже давно подмечено. Виткофф является лицом, которое вредит национальным интересам Соединенных Штатов Америки, подставляя Дональда Трампа. В этом случае должны работать Госдеп, советники президента, но мы имеем дело с ситуацией, когда они не способны управлять этим процессом. И поэтому, они провалили встречу в Лондоне.

– Чего ждать в ближайшее время по мирному процессу?

– То, что касается ближайших нескольких дней, очевидно, что спасая себя, те совершенно бездарные помощники-советники Трампа, будут говорить неправду президенту США, а Трамп будет продолжать набрасываться на Украину, на Владимира Зеленского. В эти дни, с моей точки зрения, не нужно ни рефлексировать, ни реагировать. Очевидно, что необходимо начать возобновлять работу после того, как Виткофф что-нибудь привезет из Москвы.

Уже совершенно ясно ясно, что в этой ситуации позиция Украины и позиция европейских партнеров становится ключевой. Здесь необходима очень четкая координация и выработка объединенной позиции. Сейчас мы имеем ответ Европы, который базировался на том, что время этих переговорных процессов и заключения соглашения, в основе всего этого должен быть принцип территориальной целостности и суверенитета Украины. Это очень важно, ведь это, по сути, совместный ответ Вашингтону на его попытки торговать территорией Украины. Конечно же, Москва будет паразитировать на ситуации, когда Европа и США имеют разные позиции в отношении Украины.

– Этот фактический раскол, на который вы указали, между США и Европой, он будет масштабироваться? Ведь в этом ряду не только вопросы территориальной целостности Украины, США не хотят поддерживать "коалицию желающих", которую инициирует Европа, и вообще уже открыто говорят об уменьшении своего присутствия на континенте. Так, накануне, министр обороны США Гегсет отметил, что "США больше не могут исполнять роль гаранта безопасности для Европы".

– В этой ситуации, у Трампа есть две дороги. Первая – ведет к импичменту и лишению его должности президента, а вторая – искать общее условие с партнерами, с Европой, с Украиной. Потому что Дональду Трампу они нужны и для того чтобы поставить точку в ближневосточной войне, и для того, чтобы поставить точку в иранской ядерной программе, и для того, чтобы победить такое зло, как режим в России. Дорога, по которой идет сейчас Дональд Трамп – это путь к уничтожению Соединенных Штатов Америки. Это путь, который приведет мир сначала к континентальным войнам, затем к глобальной мировой войне.

Подходит момент, когда таким людям, как Рубио, как советник по национальной безопасности Майк Волц, нужно не подпевать прихотям Трампа, а сказать правду, что на самом деле происходит, а таких, как Виткофф, нужно гнать подальше от президента США.

В этой ситуации очевидно, что необходимо, чтобы кто-нибудь из европейцев также взял на себя лидерство открыть глаза на реальную ситуацию в мире. Я надеюсь, что это сделает будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

– На похоронах Папы Римского Франциска, куда в субботу прибудут и Дональд Трамп, и ключевые европейские лидеры, и Владимир Зеленский, возможна их встреча и может ли она принести какой-нибудь результат?

– С моей точки зрения, любой шанс необходимо использоваться для общения, в том числе и похороны Папы Римского необходимо, извините, использовать для того, чтобы провести какой-то диалог, если он возможен. Дело в том, что не надо думать, что то, что произнесено сегодня и сейчас Дональдом Трампом, тем более написано за него, им акцептировано. Поэтому если сейчас, условно, президенту Финляндии взять клюшку для гольфа и пойти сыграть с Трампом в гольф, и некоторые вещи ему сказать, он их услышит.

Сегодня есть много лидеров, которые в определенной степени могут это сделать. В этом ряду и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Это и президент Франции Эмманюэль Макрон. Не случайно Париж выбирается городом встреч, когда уже для США становится понятно, что ситуация пропащая. Это, безусловно, уже упомянутый выше Фридрих Мерц. Поэтому эту работу нужно сейчас организовать.

– Соглашение о недрах с американцами, на ваш взгляд, в нынешней ситуации его нужно все еще подписывать или нет? Собственно, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сейчас в Вашингтоне, где работает над окончательным вариантом .

– Подписывать можно только то, что соответствует национальным интересам Украины. Если там нет Дональда Трампа и его мародеров, то это достойно внимания. Это то, что нужно и Украине, и Соединенным Штатам Америки. Еще раз хочу повторить то, о чем я уже не раз говорил. Америка - это не только Дональд Трамп, не только его команда мародеров. Это еще и великий народ, великая экономика, все еще один из ключевых столпов коалиции демократии и свободы. Ради этого с Америкой надо работать. Понимая, что Дональд Трамп не вечный президент, да и человек он не вечный. Поэтому в этом отношении нужно отрабатывать, но при этом еще раз акцентирую внимание, не допустить вещей, в которых могут быть признаки потери национального интереса Украины.