"Никто не откажется от своей истории": дипломат объяснил, как можно урегулировать конфликт между Украиной и Польшей

Исторические противоречия между Украиной и Польшей можно преодолеть без пересмотра национального видения прошлого. Решающую роль в этом должны сыграть системные контакты между государствами.

Видео дня

Такими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный. Также он высказался по поводу позиции венгерского политика Петера Мадяра в отношении Украины.

По словам Безсмертного, ни одна из сторон не откажется от своей истории или пантеона героев, так же как Украина не будет диктовать Польше, как трактовать её историю, а Польша — Украине.

"Никто не будет отказываться ни от своей истории, ни от своего пантеона героев. И никто ни у кого такого права никогда не отнимет. Точно так же никто не позволит украинцам диктовать Польше, как трактовать свою историю, а полякам — Украине. Этот вопрос давно исчерпан. И нет смысла в очередной раз раздувать вокруг него дискуссию", — подчеркнул он.

По его убеждению, урегулирование нынешних противоречий возможно лишь благодаря системному диалогу. Он отметил, что для этого должны функционировать межпартийные, межфракционные, межпарламентские, межправительственные и межпрезидентские контакты, а историки должны продолжать исследования, проводить раскопки, эксгумации и работать над сохранением памяти о погибших.

Дипломат также считает, что к этому процессу должна присоединиться Европа. По его словам, отказ от посредничества свидетельствует об изоляционизме, тогда как проблемы между странами следует решать совместно в рамках европейского пространства.

Отдельно Безсмертный прокомментировал позицию Петера Мадяра относительно блокирования переговорных кластеров между Украиной и ЕС. Дипломат отметил, что ранее уже обращал внимание на внесистемный характер политика и его склонность к неожиданным решениям. Он подчеркнул, что Мадяр остается правым политиком и венгерским националистом, который будет действовать прежде всего в интересах своего государства.

По мнению дипломата, во взаимодействии с такими политиками необходимо действовать гибко и искать компромиссные форматы.

"Например, когда Мадяр предложил встретиться в Берегово, можно было предложить встречу в Ньиредьгазе, где также проживает большая украинская община. Или поручить министрам найти компромиссный формат. То есть здесь нужно действовать гибко. Сам Мадяр — человек непростой, который очень высоко оценивает собственную роль", — пояснил дипломат.

Напомним, в Польше продолжается дискуссия между двумя подходами к Украине: один рассматривает Киев как стратегического партнера, другой – как экономического конкурента. Пока трудно предсказать, какая из этих концепций в конечном итоге определит политику Польши, однако успешное продвижение Украины в Европейский Союз может укрепить позиции сторонников партнерства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что немецкий политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд призвал Украину и Польшу ответственно относиться к историческим разногласиям и не допускать их негативного влияния на двусторонние отношения. По его словам, нынешнее обострение дискуссий вокруг исторической памяти объективно играет на руку России, которая извлекает выгоду из любого ухудшения украинско-польских отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!