Больше всего выиграет Россия: в Германии призвали Польшу и Украину проявить стратегическую ответственность

Немецкий политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреас Умланд призвал Украину и Польшу ответственно относиться к историческим разногласиям и не допускать их негативного влияния на двусторонние отношения. По его словам, нынешнее обострение дискуссий вокруг исторической памяти объективно играет на руку России, которая извлекает выгоду из любого ухудшения украинско-польских отношений.

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Об этом Андреас Умланд заявил в комментарии "Укринформу". Эксперт, который также сотрудничает с Европейским политическим институтом в Киеве, отметил, что обе страны несут стратегическую ответственность за сохранение сотрудничества в условиях общей угрозы со стороны Москвы.

По его словам, Россия является главным выигравшим от нынешних споров между Киевом и Варшавой.

Взгляд на спор

Умланд назвал нынешний уровень эмоциональной напряженности между Украиной и Польшей досадным и в определенной степени неожиданным, учитывая, что дискуссии вокруг исторической памяти продолжаются уже более трех десятилетий. Он обратил внимание на то, что рост интереса украинского общества к наследию Украинской повстанческой армии связан с современной войной против России.

Политолог подчеркнул, что нынешнее внимание к УПА в Украине в значительной степени объясняется историческими параллелями между борьбой повстанцев против советской власти в середине ХХ века и нынешним противостоянием российской агрессии.

"Возрожденный украинский интерес и внимание к наследию Украинской повстанческой армии являются ярким отражением актуальности главной борьбы УПА против советской формы российского империализма в 1940–1950-х годах в свете нынешней борьбы Вооруженных сил Украины против постсоветской формы российского империализма", – сказал эксперт.

В то же время он считает, что активное обсуждение этой темы в Польше в значительной степени связано с внутриполитическими процессами.

"С другой стороны, чрезмерное внимание Польши к этим событиям в Украине связано не столько с украинскими событиями как таковыми, сколько с внутриполитическим конфликтом в Польше, в рамках которого консервативный президент пытается мобилизовать общество против либерального правительства", – отметил Умланд.

Условия примирения

Эксперт подчеркнул, что ответственность за поиск взаимопонимания лежит на обеих сторонах. По его словам, Украина должна учитывать чувствительность польского общества к историческим событиям и открыто признавать страдания поляков от действий отдельных подразделений УПА.

"Только примирительный подход, который более четко, чем раньше, будет признавать огромные страдания поляков от преступной деятельности отдельных подразделений УПА, сделает двустороннее примирение возможным", – заявил политолог.

Умланд также напомнил, что Польша остается членом Европейского Союза и НАТО и оказывает влияние на процессы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Именно поэтому, по его мнению, Киеву стоит уделять больше внимания этой теме.

В то же время он отметил, что польская политика памяти также должна признавать страдания украинцев от действий отдельных польских вооруженных формирований. По мнению эксперта, такой подход поможет формировать более сбалансированный исторический диалог между двумя народами.

Умланд подчеркнул, что в Польше не всегда учитывают более широкий контекст деятельности УПА. По его словам, политика чествования ОУН и УПА в Украине не направлена на отрицание или преуменьшение трагедии на Волыни.

"Политика чествования ОУН и УПА в Украине на самом деле не направлена на преуменьшение того, что произошло на Волыни – то, что это была трагедия, признается. Но история УПА значительно шире Волынской трагедии: она также вела длительную борьбу против советских сил, в частности НКВД, и лишь относительно небольшая часть УПА была причастна к убийствам поляков – большинство бойцов УПА не совершали преступлений против поляков", – сказал он.

Отдельно политолог обратил внимание на то, что любое ухудшение отношений между Киевом и Варшавой создает дополнительные возможности для России.

"Без всякого сомнения, Россия является главным выигравшим. Как мы говорим в Германии, Россия – это "третья сторона, которая смеется" в этом споре", – отметил Умланд.

Он добавил, что исторические разногласия между Украиной и Польшей имеют реальную основу, однако это не меняет того факта, что конфликты вокруг этих вопросов объективно отвечают интересам России.

"Именно поэтому обе страны несут стратегическую ответственность за осторожное управление этими спорами. Они не должны позволить историческим разногласиям подорвать сотрудничество в момент, когда обе страны сталкиваются с общим вызовом в сфере безопасности", – подытожил эксперт.

Что предшествовало

Обострение отношений между Киевом и Варшавой, а также решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла произошло после присвоения одному из подразделений ССО Украины почетного названия "имени Героев УПА".

После этого Кароль Навроцкий выступил за отмену награждения украинского президента и обратился с соответствующей инициативой к Капитулу ордена Белого Орла. По словам Навроцкого, решение украинской стороны свидетельствует о том, что Украина "в ментальном смысле" и в вопросах чествования деятелей УПА пока не готова стать частью европейского сообщества.

Впоследствии в Варшаве сообщили, что ожидают возможного пересмотра позиции украинских властей относительно присвоения подразделению ССО нового наименования. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич подчеркнул, что польская сторона считает это решение неприемлемым и не исключает жестких ответных мер, хотя окончательное решение должен принять глава государства.

19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее. По их словам, нынешние споры не отвечают интересам ни Украины, ни Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать личного участия в Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и делегировать на мероприятие премьер-министра Юлию Свириденко. Польский премьер назвал такой шаг "жестом деэскалации напряженности" на фоне недавнего обострения отношений между Киевом и Варшавой.

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