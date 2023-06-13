'Никогда не будет прощения террористам': Зеленский отреагировал на удары РФ по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский осудил очередной террористический акт России, которая ночью 13 июня нанесла удары по Кривому Рогу. В городе вражеские ракеты разрушили многоэтажку и гражданские объекты, унесли жизнь трех человек и еще 25 ранили.

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Глава государства заявил, что за это российским военным преступникам и убийцам никогда не будет прощения. Его слова и видео последствий удара обнародовала пресс-служба в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненные", – написал Зеленский.

Он отметил, что в Кривом Роге – его родном городе – идет спасательная операция. Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных из-за очередного преступления РФ.

"Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: ночью во вторник, 13 июня, войска России устроили очередную атаку ракетами и дронами на украинские города. В Кривом Роге они убили мирных жителей, ударив по жилой пятиэтажке и другим гражданским объектам.

Известно и о двух прилетах в Харькове. В то же время вокруг Киева были уничтожены все вражеские цели. В целом ночью силы ПВО сбили 10 крылатых ракет Х-101/555 и один дрон Shahed-136/131.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент рассказал о преступлениях россиян на затопленной части Херсона. Зеленский подчеркнул, что оккупанты не оказывают никакой помощи людям, а лишь обстреливают их.

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