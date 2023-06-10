Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о преступлениях российских оккупантов на затопленной части Херсонской области. По его словам, захватчики не оказывают никакой помощи людям. При этом они постоянно обстреливают гражданское население.

Видео дня

Такое заявление глава государства сделал во время видеообращения в конце 472-го дня войны. Ролик опубликован в Telegram-канале Зеленского.

Президент рассказал, что в субботу провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Оружие и снаряды. Есть оборонный пакет, в частности важный 155-й калибр. Коалиция современных истребителей и тренировки наших пилотов – очевидный прогресс. Движение в НАТО – по этому поводу сегодня тоже есть результат. Я благодарен и лично господину премьер-министру, и всем канадцам за неизменную и однозначную поддержку нашей свободы", – сказал он.

Зеленский уточнил, что стороны подробно обсудили последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Канада среди тех, кто может помочь Украине восстановиться после этой катастрофы.

"Понимаем друг друга в шагах, которые нужны. И нужно очень оперативно. Конечно, мы не останемся в стороне и той стихии, через которую сейчас проходит Канада. Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям... Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи", - добавил он.

По его словам, сейчас на некоторых уровнях в мире просто позорное безразличие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС.

"Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже через неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, осуждающими это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим безразличием - она их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Жмем и побуждаем, чтобы все же международные организации, международная поддержка была на той части Херсонщины, где сейчас оккупанты", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что по состоянию на сейчас на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более 3 тысяч человек. Но речь идет только о свободной территории, подконтрольной Киеву.

"На оккупированной территории только на некоторых участках удается помочь людям - российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было как можно больше. Российские обстрелы продолжаются - даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах - не ради пропаганды, а ради людей - Россия не оказывает" …" – добавил он.

Президент убежден, что за это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства. И международные организации должны работать там, где Силы обороны не деоккупировали наши территории.

"Каждая жизнь важна – вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям", – добавил он.

Зеленский поблагодарил каждого спасателя, военных и полицейских, местных общин и международных организаций, всех волонтеров, которые сейчас действуют на Херсонщине и Николаевщине, а также журналистов, которые распространяют правду и рассказывают миру истории пострадавших людей.

"Благодарю всех, кто помогает людям после ударов российских ракет и иранских "Шахедов". Одесса… Мои соболезнования родным тех, чьи жизни были унесены минувшей ночью российским террором… Более 20 раненых. Всем оказывается помощь. Как и каждый день – благодарность нашим воинам. Каждому и каждому, кто на передовой, на позициях, на боевых постах и на боевых задачах, кто уничтожает врага на земле и защищает наше небо, спасибо всем, кто держит позиции и кто продвигается вперед. нашему герою!" – подчеркнул президент.

"Максимум усилий, чтобы быстрее вернуть мир всему нашему государству, каждому городу, каждому селу, каждому уголку Украины. Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

По данным МВД Украины на 10 июня, в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказалось почти 50 населенных пунктов, из них более 30 – на подконтрольной Киеву территории. Эвакуировано более двух с половиной тысяч человек.

Тем временем еще 8 июня законный мэр Олешек Евгений Рыщук сообщал о девяти подтвержденных жертвах только в этом временно оккупированном Россией городе. Он добавлял, что окончательные потери на оккупированной части Херсонщины будут значительно больше.