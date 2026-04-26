'Никакого оправдания': Украина официально отреагировала на стрельбу на ужине с Трампом

Украина официально отреагировала на стрельбу во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. В Министерстве иностранных дел осудили инцидент и подчеркнули недопустимость насилия.

В то же время в Киеве отметили, что президент США и другие участники мероприятия не пострадали. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что украинская сторона решительно осуждает стрельбу, которая произошла во время официального мероприятия в США.

По его словам, подобные проявления насилия не имеют никакого оправдания и являются недопустимыми для демократического общества.

"Мы рады, что президент Трамп, Джей ди Вэнс и другие участники не пострадали", – написал он.

Что произошло в Вашингтоне

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие проходило в бальном зале отеля Washington Hilton.

По словам очевидцев, в помещении раздались выстрелы, после чего возникла паника. Сотрудники Секретной службы оперативно эвакуировали Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в безопасное место.

Подозреваемого в стрельбе задержали на месте происшествия. Сообщается, что он не успел попасть в зал, где находились гости мероприятия. После задержания его вывели из здания. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и мотивы его действий.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома является традиционным ежегодным мероприятием, посвященным свободе прессы в США. На него приглашают действующего президента страны и представителей политического и медийного сообщества.

Дональд Трамп ранее несколько лет не посещал это мероприятие, однако в этом году впервые за долгое время принял в нем участие.

