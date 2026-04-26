'Это попытка покушения': Стефанишина показала фото до и после стрельбы на встрече с Трампом

В Вашингтоне во время официального мероприятия с участием президента США произошла стрельба. Инцидент произошел на ужине корреспондентов Белого дома, где находился Дональд Трамп вместе с первой леди.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что речь идет о попытке покушения на главу американского государства. Она также показала фото до и после стрельбы.

"Попытка покушения на Президента США Д. Трампа... Фото за минуту до и после", – прокомментировала фото Стефанишина.

Она отметила, что президент и первая леди Мелания Трамп не пострадали. Также дипломат добавила, что стрелка удалось обезвредить в момент, когда он пытался ворваться в помещение.

Стефанишина подчеркнула, что опасность была максимально близкой, однако благодаря быстрым действиям охраны удалось избежать трагедии.

Что произошло на мероприятии

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Мероприятие проходило в бальном зале отеля Washington Hilton.

По словам очевидцев, в зале раздались выстрелы, после чего началась паника. Сотрудники Секретной службы оперативно вывели Дональда Трампа и Меланию Трамп в безопасное место.

Свидетели происшествия также сообщили, что подозреваемого в стрельбе быстро задержали.

По предварительной информации, нападавший не успел попасть непосредственно в зал, где находились гости мероприятия. Его обезвредили и взяли под стражу еще до того, как он смог приблизиться к президенту.

После задержания его вывели с места происшествия. Сейчас обстоятельства инцидента и мотивы стрелка устанавливаются.

Что известно о мероприятии

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома является традиционным ежегодным мероприятием, посвященным свободе прессы в США. На него обычно приглашают действующего президента страны.

Дональд Трамп ранее в течение нескольких лет игнорировал это событие, однако на этот раз решил впервые за длительный период посетить мероприятие.

