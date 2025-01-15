'Никакого давления нет': Сибига заверил, что Украину никто не принуждает к быстрому миру с Россией

Партнеры Украины не давят на военно-политическое руководство нашей страны по поводу скорейшего начала переговоров с Россией о прекращении войны. Союзники заинтересованы в усилении переговорных позиций нашей страны.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что манипулировать словами о мире неуместно.

"Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Очень важно, что это нераделимое понимание справедливого мира. Поэтому никакого давления на нас нет. Мы совместно с нашими союзниками работаем над достижением этой цели", – отметил глава МИД Украины.

"Более того, мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить (позицию) Украины на пути к достижению справедливого мира", - добавил Сибига.

В данном контексте речь идет об усилении Вооруженных Сил, чтобы предотвратить продвижение захватчиков по украинским землям.

По словам господина министра, такое усиление является "стратегическим интересом трансатлантического сообщества", поскольку речь идет не только об агрессии против Украины.

"Это атака на общие ценности, на тот образ жизни, к которому привыкли в Европе, и мы его защищаем", – отметил дипломат.

Также Сибига рассказал, что международные партнеры "приветствуют Украину" с захватом в плен северокорейских солдат.

"Это большой успех и это признание украинской военной мощи", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, уже есть видео с допросом первых пленных военных из Северной Кореи. Они пожаловались на ложь командиров, которые заявляли, что корейцы едут прямо на учебу, а один из пленников сказал, что вообще хочет остаться в Украине.

Ранее Пит Хегсет, которого президент США должен назначить на должность главы Минобороны, заявил, что в российско-украинской войне понятно, кто агрессор и кто "хороший парень". Дональд Трамп, по его словам, хочет достичь мира, выгодного для Украины.

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