Никаких избирательных участков в России, Беларуси и на ВОТ: в Раде наработали концепцию избирательных прав для переселенцев

В Верховной Раде продолжается работа с переданными Центризбиркомом предложениями относительно возможностей организации выборов в Украине. Сейчас парламентская рабочая группа по вопросам выборов согласовала несколько "концептуальных позиций "– В частности, законодатели утверждают, что никаких избирательных участков в России и Беларуси, а также на временно оккупированных территориях не будет.

Также народные избранники не поддерживают идею внедрения в Украине альтернативных методов голосования. Об этом рассказала председатель подгруппы по вопросам ВПЛ, временно оккупированных ВОТ и прифронтовых территорий Тамила Ташева.

Не допустить к волеизъявлению коллаборационистов

По словам законодательницы, в Раде "наработали ряд предложений", чтобы "гарантировать реальное избирательное право внутренне перемещенных лиц", обеспечить учет места жительства ВПЛ при организации голосования; "минимизировать административные барьеры" для избирателей; и "не допустить к участию в выборах лиц, скомпрометированных сотрудничеством с агрессором".

Именно поэтому концептуальной позицией является отказ от организации избирательных участков в России и Беларуси и на временно оккупированных территориях.

В то же время законодатели убеждены, что правила голосования для ВПЛ с оккупированных территорий должны быть одинаковыми для всех, независимо от даты перемещения на подконтрольную Украине территорию.

Обеспечение избирательных прав ВПЛ

Парламентарии предлагают, чтобы Минсоцполитики предоставило Центризбиркому доступ к Единой базе данных о внутренне перемещенных лицах. В свою очередь именно избирательная комиссия должна верифицировать личность ВПЛ (в частности с помощью РНОКПП) и фактическое место его проживания на основе задекларированного адреса в справке о постановке на учет ВПЛ.

В случае верификации Центризбирком меняет (временно) место голосования ВПЛ в течение 10 дней после начала избирательного процесса. Избирательный адрес не меняется.

Избиратель будет проинформирован об изменении места голосования. Причем ВПЛ сохранят право изменить место голосования или избирательный адрес.

Что предшествовало

Напомним, ранее ЦИК Украины приняла ряд предложений относительно того, как на законодательном уровне урегулировать организацию выборов после военного положения в Украине.

Глава ЦИК Олег Диденко предложил подождать шесть месяцев между завершением действия военного положения в стране и началом избирательного процесса и, соответственно, проведением выборов. Это время нужно для оценки возможности проведения выборов на отдельных территориях, анализа готовности избирательной инфраструктуры (с учетом последствий войны), уточнения информации об избирателях и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, выборы в Украине, по мнению избирательной комиссии, обойдутся государственному бюджету минимум в 10 миллиардов гривен (по ценам 2024 года). Основную часть этих средств планируют потратить на оплату труда людей, привлеченных к организации и проведению голосования.

