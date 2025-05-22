Нежелание России идти на перемирие увеличивает необходимость усиления санкций и военной поддержки Украины, – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нежелание РФ заключить перемирие лишь усиливает необходимость дополнительных санкций и консолидации военной поддержки Украины. Он призвал Европу объединить усилия и решительными действиями защищать мир и демократию.

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Такое заявление литовский лидер озвучил в четверг, 22 мая, на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает Delfi. Как отмечается, лидеры уделили большое внимание вопросу поддержки Украины.

По словам Науседы, обязанность всей Европы заключается в том, чтобы продолжать решительную поддержку Украины, усиливая давление на страну-агрессора.

Науседа также отметил значительный вклад Германии в помощь Украине и призвал сохранять и укреплять это лидерство, в частности путем активного участия в работе "коалиции желающих".

"Мы должны рассматривать эту ситуацию как возможность для Европы объединить усилия не на словах, а решительными действиями защищать то, что обязаны защищать - мир, свободу человека и демократию", - сказал президент Литвы.

Лидеры также обсудили предстоящий саммит НАТО в Гааге. Науседа заявил, что Вильнюс выступает за достижение амбициозной цели по оборонному финансированию - 5% ВВП, и что Литва уже в 2026 году достигнет этого показателя.

"Это наш четкий ответ на растущие вызовы безопасности", - сказал он.

Кроме этого, Науседа поблагодарил Мерца за решительную преданность Германии вопросам региональной безопасности и за решение о размещении на постоянной основе в Литве 45-й танковой бригады Бундесвера.

Он отметил, что это четкий сигнал лидерства Германии и исторический шаг в деле укрепления восточного фланга НАТО.

Науседа добавил, что Литва полностью готова принять у себя бригаду до 2027 года.

По его словам, Германия является основным партнером Литвы в вопросе военных закупок.

Общая сумма двусторонних контрактов уже превысила 2 млрд евро: Литва закупает танки Leopard, боевые машины Boxer и гаубицы.

Кроме того, в 2025 году в стране начнется строительство завода немецкого оборонного концерна Rheinmetal.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в Вильнюсе состоялась торжественная церемония первого построения 45-й бригады Бундесвера. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что размещение бригады армии Германии в Литве является центральным элементом месседжа России о том, что союзники готовы защищаться.

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