'Одно абсолютно ясно': Писториус назвал самую большую угрозу для безопасности Европы на ближайшее будущее

Россия является самой большой угрозой для безопасности Европы сейчас и в видимом будущем. Союзники должны демонстрировать свою готовность защищаться, и размещение бригады армии Германии в Литве является центральным элементом этого месседжа.

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Такое заявление озвучил министр обороны Германии Борис Писториус на торжественной церемонии первого построения 45-й бригады Бундесвера в Литве 22 мая. "Одно абсолютно ясно: самой большой угрозой для нашей безопасности в Европе сегодня и в обозримом будущем является агрессивная, ревизионистская Россия", – сказал он.

Писториус заверил, что союзники не могут игнорировать угрозу и не будут этого делать, ведь без безопасности не бывает мира и суверенитета.

Союзники должны демонстрировать свою готовность защищаться, и размещение бригады в Литве является центральным элементом этого месседжа, поворотным моментом в безопасности и оборонной политике Германии, сказал министр.

"Сдерживание и обороны – топ-приоритеты Германии", – заявил Писториус.

Для этого с января 2025 года 35 тысяч немецких солдат находятся в состоянии боевой готовности.

Также повышено присутствие ВМС Бундесвера в Балтийском море, Северном море и в северной Атлантике, продолжается участие в миссии воздушного патрулирования на восточных границах НАТО.

В ближайшие месяцы и годы понадобятся координация, решимость и выносливость, но прежде всего – доверие и единство, сказал Писториус.

По его словам, не может быть сомнений, что Берлин будет выполнять свои обязательства.

Немецкую танковую бригаду немецкий министр назвал не просто военным формированием, а "символом доверия" и партнерства между народами, друзьями, союзниками.

Борис Писториус также добавил, что будущие задачи будут не спринтом, а марафоном, однако будут проходить так быстро, как нужно.

Церемонию первого построения 45-й бригады Бундесвера не испортил даже мощный ливень, резюмировал министр.