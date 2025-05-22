"Одно абсолютно ясно": Писториус назвал самую большую угрозу для безопасности Европы на ближайшее будущее
Россия является самой большой угрозой для безопасности Европы сейчас и в видимом будущем. Союзники должны демонстрировать свою готовность защищаться, и размещение бригады армии Германии в Литве является центральным элементом этого месседжа.
Такое заявление озвучил министр обороны Германии Борис Писториус на торжественной церемонии первого построения 45-й бригады Бундесвера в Литве 22 мая. "Одно абсолютно ясно: самой большой угрозой для нашей безопасности в Европе сегодня и в обозримом будущем является агрессивная, ревизионистская Россия", – сказал он.
Писториус заверил, что союзники не могут игнорировать угрозу и не будут этого делать, ведь без безопасности не бывает мира и суверенитета.
Союзники должны демонстрировать свою готовность защищаться, и размещение бригады в Литве является центральным элементом этого месседжа, поворотным моментом в безопасности и оборонной политике Германии, сказал министр.
"Сдерживание и обороны – топ-приоритеты Германии", – заявил Писториус.
Для этого с января 2025 года 35 тысяч немецких солдат находятся в состоянии боевой готовности.
Также повышено присутствие ВМС Бундесвера в Балтийском море, Северном море и в северной Атлантике, продолжается участие в миссии воздушного патрулирования на восточных границах НАТО.
В ближайшие месяцы и годы понадобятся координация, решимость и выносливость, но прежде всего – доверие и единство, сказал Писториус.
По его словам, не может быть сомнений, что Берлин будет выполнять свои обязательства.
Немецкую танковую бригаду немецкий министр назвал не просто военным формированием, а "символом доверия" и партнерства между народами, друзьями, союзниками.
Борис Писториус также добавил, что будущие задачи будут не спринтом, а марафоном, однако будут проходить так быстро, как нужно.
Церемонию первого построения 45-й бригады Бундесвера не испортил даже мощный ливень, резюмировал министр.