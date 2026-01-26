Независимая экспертиза показала, что аудиозапись НАБУ сфальсифицирована, – Юлия Тимошенко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 26 января начала рассмотрение апелляции Юлии Тимошенко относительно избранной ей меры пресечения в виде залога. В ходе заседания лидер партии "Батькивщина" заявила, что аудиозапись НАБУ – сфальсифицирована и скомпилирована.

Юлия Тимошенко заявила, что независимые эксперты имеют неопровержимые доказательства этого.

"В предоставленных данных есть сильные индикаторы внешнего вмешательства и постобработки... Следовательно, трактовать дорожку как сырой непрерывный материал нельзя. Аудиодорожка содержит следы постпродакшена", – процитировала Юлия Тимошенко выдержки из отчета экспертизы, проведенной Аналитической платформой цифровых медиа PrismVote Analitics 2025.

По словам Тимошенко, это в очередной раз подтверждает заказной характер дела НАБУ.

"Они имеют указание это делать. Здесь на каждом шагу нарушения", – возмутилась лидер "Батькивщины"

Напомним, Юлия Тимошенко заявила, что дело против нее – это политический заказ.