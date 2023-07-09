Руководитель ЦРУ по просьбе Байдена ещё до вторжения согласовал некоторые красные линии касательно войны мордора в Украине и ограничений американской помощи, относительно которых есть определённое понимание даже сейчас. Судя по всему, очень похоже на следующее: Newsweek, рассказывая об этом ИМЕННО СЕЙЧАС, намекает, что Соединённые Штаты тогда обязались, в том числе, не разрешать вступление Украины в НАТО.

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Итак, договороспособный Байден попросту соблюдает обещанное путину через Бёрнса. А все разговоры о причинах, которые он называет, это просто удобные отмазки. До войны эти причины никого не интересовали. Американцы тогда говорили только о том, как важно соблюдать минские соглашения. Всё прочее их в то время устраивало, никаких крутых критериев никто не называл. И вспомнили совсем недавно обо всём, чего Украине недостаёт для соответствия неким стандартам, лишь в силу того, что это оказалось как раз в данный момент очень удобным. США просто честно и добросовестно выполняют свои обещания. Не нам данные.

Но — таковы наши партнёры. Циничные, подловатые, однако же главные. Благослови, Господи, Америку, какая ни есть, и — помоги Украине!

(Кстати, получил подтверждение: всё, что я пишу, — правильно. На прошлый материал была атака ботов в виде 30 дизлайков за 5 минут. Это — как своего рода орден, явный знак качества.)