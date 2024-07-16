Политологи уверены, что Трамп — в паре с 40-летним Ди Вэнсом, который во всём ему вторит, — на выборах в ноябре победит, а спорят лишь о том, кого именно.

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В связи с этим — две полярные точки зрения от уважаемых комментаторов:

1) Ну теперь уже точно Байдена отодвинут, скорее всего — на этой неделе;

2) Смена кандидата от демократов утратила смысл: всё равно Трампу после покушения на него проиграет кто угодно, да и где ещё найти такого политического самоубийцу?

Вместе с президентом демократы могут потерять [почти] всё, что будет избираться 5 ноября: половину Палаты представителей, треть Сената, ряд губернаторов.

Катастрофа, ожидающая Демократическую партию, способна (при определённой ситуации) постепенно или быстро привести, в том числе, и к полному её исчезновению, но и это является мелочью в сравнении с тем, под какой угрозой окажется при НОВОМ Трампе (а не том, что был до Байдена) вся коренная политическая система США, давно сложившаяся и давно устаревшая.

Америка, может, и станет великой снова, но перестанет следить за порядком на планете.

Даже если всё это и не произойдёт или произойдёт лишь частично, Украина, которая практически полностью зависит от Соединённых Штатов, должна готовиться именно к такому варианту, ведь он не только наихудший, но и наиболее вероятный.

Однако пока что народ Украины, как неожиданно выяснилось, находится не в себе, причём настолько, что это поразило даже социологов. Время просыпаться и воспринимать реальность.

Пол-июля, август, сентябрь, октябрь.