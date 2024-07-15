Конечно, первоначальное обнародование того, о чём пойдёт речь, было, очень мягко говоря, во время войны огромной ошибкой. Однако — коль всё равно уже опубликовано и пас путину сделан — приведу (но всё-таки не ссылаясь) две цитаты (впрочем, почти без цифр) из теперь уже, к сожалению, открытых источников.

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Цитата первая:

"Интересно и то, какой фактор люди считают именно тем, который может подтолкнуть Путина к переговорам и уступкам. И тут вне конкуренции — Китай. Так, 65%украинцев считают, что чем дольше продолжаются война и санкции, тем в большую зависимость от Китая попадает Россия. Что, безусловно, ей не нравится. То есть Китай со своим планом мира, который не подходит ни Украине, ни России, все-таки, по мнению украинцев, сильно сдерживает Путина и рано или поздно заставит его пойти на переговоры. Регионы Украины в оценке роли Китая оказались на удивление едины".

Цитата вторая:

"Большинство украинцев, представляющих тыл, готово к переговорам с Россией, но не готово ничем поступаться. Большинство настаивает на границах 1991 года, но не испытывает стыда за уклонистов. Большинство живет в окружении тех, кто не хочет служить, но они же вместе выйдут на гражданский протест, если их не удовлетворят условия мира. И это серьезный вызов как для воюющего государства, так и для общества. Потому что нужно либо аппетиты умерить, либо смелости и жертвенности добавить".

Полностью согласен с такой оценкой.