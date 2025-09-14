"Несомненно, были запущены намеренно": Рубио назвал "досадным" вторжение российских дронов в Польшу

Государственный секретарь США Марко Рубио в субботу, 13 августа, заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство на этой неделе является неприемлемым. При этом остается непонятным, намеренно ли Россия направила свои дроны на территорию Польши.

Соответствующее заявление для журналистов Рубио сделал перед поездкой в Израиль и Великобританию. Об этом пишет Reuters.

"Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Без сомнения: дроны были запущены намеренно. Вопрос заключается в том, были ли дроны нацелены именно на Польшу", – сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что если дроны были нацелены на Польшу, "если доказательства указывают на это, то, очевидно, это будет шагом, который приведет к значительному обострению ситуации".

"Есть и другие возможности, но я думаю, что мы хотели бы получить все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать конкретные выводы", – добавил он.

Что говорили в США о вторжении российских беспилотников в Польшу

Первым об атаке российских дронов на Польшу 10 сентября высказался американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Он резко отреагировал на вторжение в польское воздушное пространство и назвал этот инцидент "актом войны". Политик призвал администрацию Дональда Трампа к немедленным и решительным действиям.

Президент США Дональд Трамп вечером того дня в своей соцсети Truth Social опубликовал довольно саркастическое сообщение. "Что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот оно, началось!" – риторически спросил американский лидер.

Позже Трамп придумал новую версию появления российских беспилотников в Польше. В частности, он заявил, что "это могла быть ошибка". Впрочем, американский лидер не уточнил, чья именно. Дональд Трамп также добавил, что "ему это не нравится".

Впоследствии Трамп заявил, что Путин не имеет права приближаться к границам Польши в контексте атак дронами и ракетами. "Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Однако в любом случае не стоит приближаться к Польше", – ответил Трамп журналистам.

В отличие от специалистов НАТО, которые до сих пор не определились, было ли российское вторжение дронов в воздушное пространство Польши случайностью, американский генерал, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог уверен, что нет, это не случайность. По его убеждению, указанное вторжение является "сигналом", который посылает российский диктатор Владимир Путин. Цель такого "сигнала" – увидеть реакцию и Польши, и НАТО.

Соединенные Штаты Америки в ООН подтвердили решительную готовность защищать союзников по НАТО на фоне недавнего вторжения российских дронов в Польшу. Вашингтон проводит консультации с Варшавой и другими членами Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 13 сентября, из-за российских дронов в Польше снова подняли в воздух боевую авиацию. Также был закрыт аэропорт Люблина.

На этот раз беспилотники были замечены на Волыни. По состоянию на 19:20 на востоке Польши была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских БПЛА.

Позже воздушную тревогу объявили и в Румынии в Северной Добрудже вблизи границы с Украиной.

