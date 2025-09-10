'Это акт войны': конгрессмен США отреагировал на вторжение дронов РФ в Польшу и обратился к Трампу

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон (Южная Каролина) резко отреагировал на вторжение российских ударных дронов Shahed на территорию Польши. Политик назвал этот инцидент "актом войны".

Он призвал администрацию Дональда Трампа к немедленным и решительным действиям. Об этом Уилсон заявил в соцсети X.

Он подчеркнул, что атака на Польшу, члена НАТО, является прямым вызовом не только Альянсу, но и всему Западу. Уилсон подчеркнул, что Вашингтон должен ответить жесткими санкциями, способными разрушить российскую военную экономику, и одновременно предоставить Украине оружие для ударов по территории РФ.

"Россия атакует союзника НАТО Польшу с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран. Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и вооружат Украину оружием, способным поразить Россию", - написал Уилсон.

Конгрессмен отметил, что Кремль больше не ограничивается агрессией против Украины. По его словам, Москва теперь открыто испытывает решимость НАТО, фактически заявляя, что "Россия не знает границ". Он добавил, что свободные и демократические страны должны продемонстрировать Путину границы, за которые выходить не разрешено.

"Путин больше не довольствуется только проигрышем в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, он теперь непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие страны научат Россию разбираться в границах", - подчеркнул американский политик.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. В результате происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского повета Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

