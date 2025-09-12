'Путин не должен приближаться': Трамп сделал новое заявление о вторжении российских дронов в Польшу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин не имеет права приближаться к границам Польши в контексте атак дронами и ракетами. Это прозвучало после инцидента, когда российские беспилотники вторглись в польское воздушное пространство в ночь на 10 сентября.

Журналисты Fox News поинтересовались, планирует ли американский лидер вводить санкции в ответ на действия Кремля. Трамп ответил, что не собирается никого защищать, ведь дроны были сбиты и упали в одном из регионов. В то же время он подчеркнул: Путин не должен приближаться к Польше ни при каких обстоятельствах.

"Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Однако в любом случае не стоит приближаться к Польше", – ответил Трамп.

В комментарии прозвучала четкая позиция, что даже сбитие дронов не снимает вопрос угрозы для союзников США. Слова Трампа стали сигналом, что он готов жестко высказываться о нарушении безопасности европейских партнеров.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, используя ракеты и беспилотники. Часть дронов вторглась на территорию Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в воздушном пространстве страны было зафиксировано 19 дронов, из которых только 4 удалось сбить. Немецкие издания Die Welt и Spiegel со ссылкой на свои источники уточнили, что беспилотники направлялись к военной базе НАТО, которая расположена на территории Польши. Именно через эту базу проходят поставки западной военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, отметив, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

