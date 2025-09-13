'Путин движет границы': Келлог признал, что 19 дронов в Польше не могут быть случайностью

В отличие от специалистов НАТО, которые до сих пор не определились, было ли российское вторжение дронов в воздушное пространство Польши случайностью, американский генерал, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог уверен, что нет, это не случайность. По его убеждению, указанное вторжение является "сигналом", который посылает российский диктатор Владимир Путин.

Видео дня

Цель такого "сигнала" – увидеть реакцию и Польши, и НАТО. Так Кит Келлог во время 21-й встречи Ялтинской Европейской Стратегии прокомментировал события в Польше 10 сентября.

Зачем РФ запустила БПЛА по Польше

"Залетело 19 дронов – это не может быть случайностью. Может быть одна ложная цель, может две, но не 19", – объяснил Кит Келлог. Напомним, что он воевал во Вьетнаме, причем в воздушно-десантной дивизии, то есть, разбирается в таких вещах.

По мнению военного, российский диктатор "посылает сигнал, и хочет услышать ответ – может ли он еще дальше подвинуть границу своих действий".

"Вы уже это видели в Европе, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше. Если мы не учтем уроки истории, то мы будем двигаться к третьей мировой войне", – заметил Кит Келлог.

Что еще сказал американский генерал

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины считает армию российских захватчиков "сильной", но "не настолько сильной, как убеждают сами россияне". Более того, Россия не сможет победы в войне, потому что "у украинцев есть моральное преимущество".

"Украинцы уже смогли значительно сократить военную мощь РФ, а потому о поражении Украины речь уже не идет", – отметил Кит Келлог.

Он добавил, что полная остановка поддержки России Китаем приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический Альянс все еще "анализирует" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО соглашаются, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!