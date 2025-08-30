Несколько стран готовы стать площадкой для переговоров по завершению войны - Зеленский
Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы принять переговоры, направленные на завершение войны, и уже подтвердили свою позицию украинской стороне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в своем вечернем обращении 30 августа. Он отметил, что именно эти государства выразили готовность стать платформой для возможной встречи.
По словам главы государства, Министр обороны Рустем Умеров вернулся после ряда переговоров в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Катаре.
"Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это", — сказал Зеленский. Он также добавил, что Украина продолжает диалог со Швейцарией.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас находится в США. Зеленский сообщил, что ждет его доклад после встречи с представителями Белого дома. В частности, речь шла о разговоре с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
Планы на ближайшие дни
Украина готовится к важной встрече в Европе уже на этой неделе. По словам президента, консультации с партнерами продолжаются в разных форматах, и Киев ожидает усиления международной поддержки.
"Мы готовимся к встрече в Европе уже на неделе. Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России", — добавил он.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Владимир Зеленский раскрыл детали подготовки переговоров с Россией. Сейчас украинская команда активно работает со странами Глобального Юга, а также с США, чтобы создать условия для будущих встреч на высшем уровне.
Глава государства уточнил, что дипломатические усилия сосредоточены на таких государствах, как Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Швейцария и Соединенные Штаты.
