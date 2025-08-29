Двусторонний трек: Зеленский раскрыл детали подготовки переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к возможным переговорам с Россией и роли международных партнеров в этом процессе. По его словам, украинская команда сейчас активно работает со странами Глобального Юга, а также с США, чтобы создать условия для будущих встреч на высшем уровне.

Об этом он сказал во время брифинга в пятницу, 29 августа. Глава государства уточнил, что дипломатические усилия сосредоточены на таких государствах, как Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Швейцария и Соединенные Штаты.

"Что касается переговорного процесса. Сейчас наша команда работает по линии Катар - Саудовская Аравия - Турция - ОАЭ - Швейцария - США. То есть, кроме Америки - Глобальный Юг", - сказал он.

Зеленский отметил, что эти страны уже имеют практический опыт в вопросах обмена военнопленных, возвращения украинских детей и граждан других государств, которые находились в российском плену. Именно их площадки сейчас рассматриваются как возможные для проведения двусторонних или даже трехсторонних переговоров на уровне лидеров.

Президент отметил, что задачу по работе с этими государствами он поставил секретарю СНБО Рустему Умерову и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Предварительные результаты, по словам Зеленского, уже дают основания для осторожного оптимизма. Окончательный отчет о проделанной работе он ожидает получить в ближайшие дни.

"Брифинг я получу полный в субботу вечером. Что касается этих стран, как потенциальных площадок для будущих встреч лидеров в двустороннем или трехстороннем формате", - добавил он.

Отдельно глава государства сообщил, что на следующей неделе начнется европейский этап переговорного трека. Его ключевая цель — уточнить позиции партнеров в вопросах гарантий безопасности и организовать встречи на уровне глав государств и правительств.

"Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров. Потому что некоторые надо расставить точки относительно гарантий безопасности. Поэтому я думаю, мы будем на разных площадках иметь несколько встреч. Я думаю на уровне лидеров, я бы так назвал, наша вашингтонская группа, и другие группы европейских лидеров, будем встречаться", - подытожил глава Украины.

