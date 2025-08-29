Ермак признался, давят ли США на Украину с требованиями уступить РФ территории

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в пятницу во время онлайн-встречи с журналистами заявил, что Соединенные Штаты не давят на Украину с требованиями передать какие-то территории. Он подчеркнул, что подобные разговоры следует остановить сразу, потому что они не соответствуют действительности.

Об этом сообщил корреспондент агентства "Укринформ". По его словам, заявление прозвучало после встречи Ермака со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом.

"Очень важно сразу прекратить все разговоры – никто с американской стороны не давит на Украину относительно каких-то территорий", – подчеркнул он.

Ермак также напомнил, что Украина открыта к мирному процессу и не отказывается от диалога в различных форматах. По его словам, еще со стамбульских переговоров президент Владимир Зеленский последовательно заявляет о готовности к встрече"в любом формате и в любом месте".

Дипломатические визиты

За последние дни руководитель ОП вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и премьер-министром Юлией Свириденко посетил Катар, Саудовскую Аравию и Швейцарию. Там, по словам Ермака, партнеры подтвердили готовность принять переговоры с участием Украины, США и России. "Все готовы, кроме России", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провел встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Во время которой обсудили военные преступления России и пути достижения справедливого мира.

Ермак также подчеркнул, что Россия сознательно затягивает войну и блокирует любые мирные инициативы. По его словам, Украина приветствует предложения США и поддерживает решимость президента Дональда Трампа и партнеров по скорейшему установлению мира.

