Ермак встретился с Виткоффом: говорили о военных преступлениях РФ, справедливом мире и давлении на агрессора. Фото

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей провел встречу в Нью-Йорке со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча состоялась 29 августа, во время нее обсудили военные преступления России и пути достижения справедливого мира.

Об этом Ермак сообщил в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что ключевой задачей является продвижение реальной дипломатии и координация усилий для выполнения всех договоренностей, принятых в Вашингтоне.

"Я проинформировал Стива Уиткоффа о массированной ракетно-пушечной атаке на Киев, в результате которой погибли 23 человека, среди них четверо детей", – написал руководитель ОП.

Он также подчеркнул, что Россия сознательно затягивает войну и блокирует любые мирные инициативы. По словам Ермака, Украина приветствует предложения США и поддерживает решимость президента Дональда Трампа и партнеров по скорейшему установлению мира.

"Мы считаем, что для того, чтобы Россия была действительно готова двигаться к миру, необходимо глобальное давление, в частности, проведение чрезвычайно важных встреч лидеров с этой целью", – отметил чиновник.

Во время переговоров стороны обсудили важность прямых переговоров на уровне лидеров и необходимость проведения новых международных встреч для выработки эффективных решений. Ермак пригласил Виткоффа посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на Bloomberg, Ермак и Умеров поедут на переговоры к Виткоффу. О подготовке к отдельным дипломатическим событиям в вечернем обращении указал Зеленский."В пятницу – Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа".

Он не уточнил состав делегации, но заверил, что привлечены будут "все, кто работает над содержанием гарантий безопасности", в частности военных, политических, экономических компонентов этих договоренностей.

