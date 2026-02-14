'Несколько дней назад нанесли удар по месту базирования 'Орешника': Зеленский рассказал о ситуации с ракетами 'Фламинго'

К сожалению, пока количество ракет "Фламинго" у украинских защитников ограничено. Но эти ракеты для военных имеют важную роль. Так, один из последних ударов Украины, который пришелся по месту базирования российского "Орешника", был нанесен именно украинскими крылатыми ракетами "Фламинго".

Об этом 14 февраля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что в то же время россияне также нанесли удары по одному из объектов, связанных с производством этого вооружения.

Что сказал президент

"Ракет "Фламинго" у нас осталось немного. Несколько дней назад они нанесли удар по месту базирования "Орешника". Я думаю, результаты мы получили", – в частности, сказал глава государства.

Он подчеркнул важность увеличения количества ракет "Фламинго" у украинских воинов, "потому что россияне ракетным ударом уничтожили одну большую производственную линию". Сейчас производство украинских ракет уже перенесли, отметил Владимир Зеленский и добавил, что Украина так же стремится найти и поразить российские производственные линии.

"Мы все так работаем, мы тоже работаем по территории России, пытаемся найти их производственные линии. Служба безопасности Украины работает", – объяснил президент страны.

О чем речь

FP-5 "Флами́нго" – украинская крылатая ракета большой дальности, разработанная украинской компанией Fire Point совместно с британской Milanion Group. С середины прошлого года ракета находится в серийном производстве.

Характеристики "Фламинго"

Дальность полета – 3000 км

Вес боевой части – от 1000 до 1150 кг

Точность поражения – 14 метров

Максимальный взлетный вес — 6 тонн

Крейсерская скорость — 850-950 км/ч

Время в воздухе – более 4 часов

Что предшествовало

Поражение, упомянутое президентом Зеленским, состоялось в Волгоградской области. Силы обороны Украины применили FP-5 "Фламинго" для атаки на один из крупнейших складов боеприпасов РФ. В результате попадания на объекте главного ракетно-артиллерийского управления возле Котлубани началась вторичная детонация, сопровождавшаяся мощными взрывами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ отметили, что ночная атака 12 февраля на Котлубани стала частью системной работы по уменьшению боевых возможностей врага. Арсенал, по которому нанесли удар, служил базой для комплексного хранения взрывчатых веществ и ракет.

