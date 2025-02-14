США могут разместить свои войска в Украине и ввести санкции против РФ: Вэнс заявил, что соглашение 'шокирует всех'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны.

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В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение". Об этом идет речь в его интервью The Wall Street Journal.

По словам американского чиновника, вариант отправки войск США в Украину, если Кремль не сможет добросовестно вести переговоры, "остается на столе". Издание подчеркнуло, что это более жесткая риторика, чем заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который сказал, что Вашингтоне "не будет привлекать свою армию".

Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина. Я думаю, из этого выйдет соглашение, которое шокирует многих людей", – выразил убеждение Вэнс.

Журналисты WSJ подчеркнули, что это интервью брали буквально через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что начнет переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине.

Вэнс указал, что еще "слишком рано" говорить о том, какая часть территории Украины "останется в руках России" или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Он считает, что эти детали предстоит проработать во время мирных переговоров.

"Есть сколько угодно формулировок, конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы у Украины была суверенная независимость", – заявил вице-президент США.

По его словам, администрация Трампа попытается убедить Путина, что Россия достигнет большего за столом переговоров, чем на поле боя. Также Вэнс предлагает перезагрузить отношения с РФ после "успешного соглашения" относительно Украины, заявив, что текущая изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина.

"Быть младшим братом в коалиции с Китаем – не в интересах Путина", – убежден он.

Вэнс согласился, что американский лидер может изменить свое мнение и по отправке войск в Украину, и по дополнительным санкциям против РФ в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры.

"Президент Трамп мог бы сказать: смотрите, мы не хотим этого, нам может не нравиться это, но мы готовы вернуть это на стол, если россияне не будут хорошими партнерами в переговорах, или есть вещи, которые очень важны для украинцев, и мы можем захотеть снять их со стола", – выразился он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

Ожидается, что вопрос размещения на территории Украины миротворческого контингента из Европы станет одной из центральных тем для обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе. Хотя такую перспективу при условии, что Украина не станет членом НАТО, разумным шагом считают не все европейские чиновники и аналитики западных стран.

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