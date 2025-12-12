'Необходимо предотвратить катастрофу': в Турции заявили, что Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор

Европа должна помочь Украине принять определенные сложные решения, касающиеся окончания войны. Это нужно для того, чтобы избежать очередных потерь и "предотвратить катастрофу".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Хакан Фидан, сообщает CNN Turk. Он отметил, что Анкара всячески способствует переговорам между Россией и Украиной.

Сложный выбор Украины нуждается в европейской поддержке

Турецкий политик, отметив, что российские войска сейчас имеют продвижение, подчеркнул, что Европа должна поддержать Украину в принятии непростого решения.

"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень тяжелые для Украины. Но чтобы предотвратить большие потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить катастрофу здесь, устранить зло... Итак, нужно сделать выбор. Я знаю, что им тяжело. Особенно земельный вопрос невероятно сложный. Не дай Бог никому пережить подобное", – сказал Фидан.

Министр добавил, что принятие этого решения является непростым и что к нему добавляются сложные требования относительно будущих гарантий. Он напомнил, что Стамбул готов снова стать площадкой для переговоров, в частности после трех раундов встреч, проведенных прошлым летом.

Турция готова усилить роль в переговорах на фоне эскалации в Черном море

Фидан отметил, что тогда удалось достичь существенного прогресса в вопросах обмена пленными и других гуманитарных темах, и именно это стало основой нынешних переговоров. Он заверил, что Турция готова и в дальнейшем играть конструктивную роль в этом процессе.

"Мы готовы сыграть эту положительную роль. Смотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. Сейчас они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Не дай Бог, ей нужно остановиться здесь и сейчас", – заявил политик.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры на ближайших выходных планируют провести встречу по поводу так называемого "мирного плана". В частности, они хотят обсудить "важные вопросы" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США.

Как писал OBOZ.UA, 10 декабря, Украина направила в Вашингтон пересмотренный "мирный план" со своими замечаниями. Причем известно, что документ еще не является окончательным, и дипломатическая работа будет продолжаться.

