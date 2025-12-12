Согласно обновленному мирному плану Трампа следует:

Видео дня

признать российский контроль над Крымом, а также Донецкой и Луганской областями;

создать "серую" демилитаризованную зону на 30% территории Донецкой области, которые сейчас контролирует Украина;

заморозить ситуацию в Запорожской и Херсонской областях по текущей линии фронта;

обязать Украину и РФ не пытаться менять эти договорённости силой.

Лучшего варианта наверняка уже не будет, в дальнейшем возможны лишь значительно худшие, так что пренебрегать этим "демилитаризованным" предложением – явно не стоит.

Параллельно, между прочим, и Лавров фактически заявил, что у России с США достигнут единый подход по Украине.

Одновременно, ссылаясь на Politico, сообщают, что американцы рассматривают идею заменить практически никакую G7 пятеркой, включающей наряду с ними КНР, Индию, Японию и РФ.

Это – крупнейшие страны мира по абсолютному ВВП, но только с Россией вместо Германии. Именно мордор в данной пятерке (в основном американо-азиатской) и представляет, собственно, Европу: другой Европы Трамп знать вовсе не желает.

Чересчур социальные "союзники", умеющие лишь надувать щеки и выражать озабоченность, Америке не интересны.

В подстрекательстве же Украины у европейцев интерес свой: после нашей войны они – следующие, чего, к примеру, Рютте и не скрывает.

А не говорит он лишь о том, что, когда Россия нападёт на страны Балтии, его НАТО этого сначала не заметит, а потом привычно свалит свою беспомощность на Венгрию. Такой себе коллективный героический диван наподобие наших забронированных патриотов.

Так и мы с ними всеми в никуда – или с Трампом к миру?