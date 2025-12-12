Три года назад, фейсбук навсегда удалил мой старый аккаунт с сорока тысячами подписчиков.

Три года назад, я опубликовала запись разговора с российской врачом акушером гинекологом из Твери, которая мне позвонила по WhatsApp. Счастливым голосом она щебетала о международной медицинской конференции и о своем докладе, посвященном проблемам преждевременных родов. "Ты бы запросто могла приехать на эту конференцию, мы бы пообщались! Тебе же интересен наш опыт пролонгации беременностей при длительном подтекании околоплодных вод? Да и по антибиотикам есть интересные исследования..."

Я спросила, в курсе ли она вообще в курсе, что у нас идет война и гибнут люди, гибнут именно те дети, которых мы так тяжело иногда вынашиваем? И услышала в ответ, чтобы я ехала в любую страну мира, да хоть и в Россию. Что с моим опытом и знаниями я всегда найду себе работу. И зачем переживать, что гибнут дети? Такое же всегда бывает — когда лес рубят, то щепки летят. "Наталья, ты должна понять, что мы не хотим вам зла. Мы, наоборот, хотим вам помочь. Ты просто ошибаешься. Все наши уважаемые врачи и ученые, все наши ректоры медицинских вузов подписали письмо-поддержку специальной военной операции..."

Наши дети для них — щепки. Наши дети — это щепки для врачей страны-оккупанта. Эти маленькие, беззащитные, с носиками-пуговками и миллионом вопросов, эти маленькие вселенные с разрисованными красками ладошками и рюкзаками в виде котят — это мусор для врачей страны-террориста. Они так для себя решили. Это их жизненная философия. Философия тех, кто не люди.

Тогда, три года назад, я успокоила свою тахикардию, ответила о законе равновесия во Вселенной и навсегда заблокировала контакт.

У меня уже три года новый аккаунт... Я научилась овладевать своей ненавистью, иметь конструктивную ярость, я научилась ждать и очень осторожно писать в фейсбуке. Я знаю о законе равновесия во Вселенной.

Самая болезненная правда этого закона. Дети, которые гибнут сейчас в Украине, — это не "наказание" нам. Это оплата за то, что когда-то кто-то из предыдущих поколений (и наших, и их) позволил вырастить такое зло и не остановил его вовремя. А те, кто говорит, что "щепки летят", — уже платят. Только платят не деньгами и не здоровьем (пока что). Они платят душой. Человечностью. Будущим своих собственных детей. И эта плата — самая высокая.

И самая исцеляющая часть этого закона. Каждая твоя доброта, каждое "я не стану как они", каждый спасенный ребенок, каждая переданная банка для ВСУ — это ты вносишь свой вклад в то, чтобы равновесие когда-то наклонилось в другую сторону. Не завтра. Может, через 50 лет. Может, твои правнуки это увидят. Но закон работает. Медленно. Немилосердно точно.

А сегодня ночью щепки летели в Твери. Спасибо ВСУ! Держимся.