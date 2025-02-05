'США поставляет 30% всего вооружения': Зеленский рассказал, что произойдет в случае прекращения американской помощи. Видео

Вклад Соединенных Штатов в украинскую обороноспособность и безопасность на сегодняшний день составляет около 30%. Прекращение помощи США является не только большим риском для Украины, но и для европейских стран.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое было опубликовано 4 февраля. Он отметил, что Украине американская помощь очень нужна.

По словам президента, в настоящее время поставки со стороны США не остановлены.

"Поставки идут так, как шли последние год-полтора, когда процессы немного замедлялись и некоторые вещи не поступали вовремя, к сожалению, но они приходили позже. И это дало нам возможность поддержать нашу армию и защититься от врага", – сказал Зеленский.

Морган спросил, правда ли, что если США под руководством Дональда Трампа перестанут поддерживать Киев, Украина проигрывает войну.

Зеленский объяснил, что произойдет, если наша страна лишится поддержки Соединенных Штатов. По его словам, это чревато Украине потерей территорий и, наконец, победой РФ. Однако такая ситуация повлияет не только на ход войны, но и на страны ЕС и на НАТО, подчеркнул президент.

"Если прекратится помощь со стороны США, вот что произойдет. Очень скоро это повлияет на европейских лидеров, это будет сильно влиять. И если эта поддержка не сохранится, это однозначно дестабилизирует НАТО и это уменьшит помощь со стороны Европы. И тогда мы будем зависеть не только от поддержки США, но и от риска срыва поставок из европейских стран. И тогда будет не 30% и не 35%. Это будет не менее 60% нашей общей поддержки. Поэтому этот риск потерять свою территорию и риск победы путина, конечно, будет расти", – сказал глава государства.

По словам президента, Украине не обойтись без помощи США. Ведь страна-агрессор в разы превосходит наше государство и по территории, и по количеству военной силы.

"Это, конечно, очень серьезная вещь. Без такой помощи нам не обойтись. Посмотрите на нас и посмотрите на россию. Они большая страна, но с помощью наших партнеров мы боремся, я считаю, достойно. И только из-за медленной помощи Украине россияне имеют над нами небольшое преимущество. Бывает так, что что-то не дошло, чего-то не хватало, и это влияет на ситуацию и моральный дух украинцев, моральный дух нашей армии", – отметил Зеленский.

Однако военная помощь Соединенных Штатов Киеву – это не только поддержка Украины, это поддержка всей Европы, подчеркнул глава государства. И в случае победы Путина над нашей страной, война перейдет на территорию ЕС.

"Если Украина не выдержит, а мы это неоднократно говорили, они пойдут дальше. Они будут в странах Балтии, в Польше, они пойдут дальше, наверное, в Румынию, многие другие государства, которые можно быстро оккупировать и быстро дестабилизировать", –сказал президент.

Вместе с тем Зеленский убежден, что президент США Дональд Трамп не перестанет поддерживать Украину.

"Я считаю, что президент Трамп не будет делать таких шагов. Он не прекратит поддержку Украины, потому что это однозначно повлияет на уменьшение поддержки со стороны Европы. И это высокий риск", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что ядерное оружие могло бы стать достаточной гарантией безопасности, если Украина не войдет в НАТО

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