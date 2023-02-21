''Нельзя воевать с Россией'': Медведев выдал очередную порцию угроз США после заявления Путина о выходе из ДСНВ

Заместитель главы совета безопасности РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами Западу. Он обвинил США в "тупой антироссийской политике", злорадствуя решению Москвы приостановить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Видео дня

Соответствующее заявление Медведев сделал в своем Twitter. "США получили по заслугам за свою тупую антироссийскую политику, т. е. приостановку действия ДСНВ-3 (договор о стратегических наступательных вооружениях. – Ред.). Нельзя воевать с Россией, делая вид, что с вопросами стратегической стабильности все в порядке. Так вам и надо!" – выдал кремлевский политик.

Как известно, именно Медведев подписал ДСНВ-3 вместе с президентом США Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Документ предусматривал сокращение развернутых двумя странами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на 5 лет. В январе 2021 года госдума и совет федерации РФ ратифицировали соглашение с США о продлении действия договора до февраля 2026 года.

21 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собрания заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО отреагировали на заявление Путина о приостановлении участия в договоре о стратегическом ядерном оружии. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Москве адресовано четкое сообщение: атака на любую из стран НАТО будет равносильна атаке на Альянс.