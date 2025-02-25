Нельзя субсидировать Путина: двухпартийная группа Палаты представителей Конгресса США поддержала Украину. Видео

Двухпартийная группа в Палате представителей Конгресса США выразила поддержку Украине в борьбе с агрессией России. Конгрессмены заявили, что нельзя позволять российскому диктатору Владимиру Путину добиться успеха в войне против Украины, а России нужно нанести окончательное стратегическое поражение.

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Конгрессмен от Демократической партии Майк Квигли заявил, что, если агрессия Путина будет успешной, США могут удвоить оборонный бюджет, но это лишь приведет к еще большему кровопролитию. По его словам, этого нельзя допустить.

"Окончательная победа — это территориальная целостность, гарантии безопасности, восстановление Украины, а не субсидирование Путина", — подчеркнул конгрессмен от штата Иллинойс.

Конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур напомнила, что в минувшие выходные Путин запустил 257 крупнейших российских беспилотников против всех регионов Украины, что привело к самым масштабным ударам с начала войны.

"Любители свободы нашей нации и мира склоняют головы с трепетом перед мужественным, многострадальным народом Украины. Мы чувствуем и видим их стремление к свободе. Мы видим, как борются их патриоты снова и снова", – подчеркнула она.

По словам республиканца Джо Уилсона от штата Южная Каролина, "Путин снова и снова пытается воссоздать Советский Союз", и он не собирается останавливаться на Украине. Поэтому лучший способ защитить американцев – остановить диктаторов за границей, укрепляя союзников и обеспечивая мир через силу.

Стени Хойер, также из Демократической партии, выступил против позиции, позволяющей России совершать военные преступления без наказания.

"На прошлой неделе ведущий крупнейшего шоу в российских государственных СМИ радостно сказал: "Мы хотим распилить западный мир на части, но Трамп решил сделать это сам. Сейчас Трамп выполняет нашу работу. Мы Россия, наша рабочая сила". Вот что эта администрация делает. И позорно, непонятно, что Америка встала на сторону нации, России, совершившей российские преступления, вторгшись без всякого оправдания в Украину. И я молюсь, Джо, я молюсь, что это не позиция Конгресса США", – сказал он.

Конгрессмен призвал нанести России окончательное стратегическое поражение России. Такое поражение, по его словам, станет четким предупреждением для всех, кто нарушает международное право и совершает военные преступления.

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в Палату представителей США подали проект двухпартийной резолюции "Об увековечении героических жертв народа Украины через 3 года после незаконной и неспровоцированной войны президента России Владимира Путина против Украины 24 февраля 2022 года и о признании ужасной цены преступлений, которые Россия совершила против человечества, в ходе своей агрессии" в поддержку Украины в обороне от российского вторжения. Авторами инициативы выступили члены "Украинского кокуса" в Конгрессе.

В преамбуле документа говорится, что Россия ворвалась в Украину еще в 2014 году. Путин начал полномасштабную войну с целью захватить всю территорию Украины.

Продолжающаяся сегодня война является частью долгой истории оккупаций, в том числе Россией, Советским Союзом и нацистской Германией.

В основной части резолюции конгрессмены предложили подтвердить приверженность украинцам и решительную поддержку Украины.

Кроме того, предлагается осудить Путина, выразить необходимость возобновления контроля Украины над временно оккупированными территориями, подтвердить важность Будапештского меморандума и призвать Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США "не имеет никакого аппетита" для продления помощи Украине. Если российско-украинская война будет затягиваться, то у нашего государства низкие шансы на принятие нового законопроекта о помощи от Америки.

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