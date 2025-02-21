'Нет никакого аппетита': спикер Джонсон высказался о новой помощи Украине

У Палаты представителей США "нет аппетита" для продолжения помощи Украине. Если российско-украинская война будет затягиваться, шансы на принятие нового законопроекта о помощи нашему государству со стороны США низки.

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Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, выступая на Конференции консервативных политических действий в Вашингтоне 20 февраля, сообщает Укринформ. Он добавил, что Европа якобы понимает, что войну необходимо закончить срочно.

У Джонсона спросили, видит ли он возможность принятия нового законопроекта в поддержку Украины в случае, если попытки Трампа закончить войну терпят неудачу.

"Слушайте, на это нет никакого аппетита", – ответил спикер Палаты представителей.

Он также адресовал этот же вопрос аудитории, получив ответ "Нет".

Спикер-республиканец также заявил, что войну необходимо завершить и, мол, европейские союзники тоже это понимают.

"Президент Трамп абсолютно прав, пора с этим покончить", – сказал Джонсон, выразив уверенность, что Трамп "может это сделать".

Напомним, ранее NYT узнал, чем Россия заинтересовала США. Издание отмечает, что РФ смогла соблазнить Трампа перспективами бизнеса на своей территории, а также возможностью получить статус миротворца – за прекращение войны в Украине. В то же время, попытки Европы заинтересовать Белый дом покрытием расходов США на поставку оружия Украине не имели эффекта – Трамп так же относится к Европе как к "нахлебнику".

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