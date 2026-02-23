"Нельзя снова допустить ошибки": Мерц заявил, что территориальные вопросы может решать только Украина
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопросы территориальной целостности Украины не могут решаться без ее участия. Он очертил принципы "справедливого мира", которые предусматривают гарантии безопасности, сохранение единства Запада и европейскую перспективу для Киева. Также глава правительства ФРГ подтвердил продолжение масштабной финансовой и военной помощи Украине.
Об этом Мерц сказал во время выступления на открытии мероприятия Cafe Kyiv в Берлине. О заявлении сообщило агентство Укринформ.
Украинцы защищают не только собственное государство, но и принципы европейского мирного порядка, в частности право народов на самоопределение и недопустимость изменения границ силой. Он подчеркнул, что агрессивная политика Кремля представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, в частности стран Балтии и Германии.
Мерц предостерег от повторения ошибок прошлого, когда угрозы игнорировались вместо решительного ответа. По его убеждению, даже потенциальная капитуляция Украины не остановила бы экспансионистские намерения Москвы, проявляющиеся в гибридных атаках и провокациях в различных регионах Европы.
Он привел данные о поддержке со стороны Берлина, что с начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине около 40 миллиардов евро гражданской помощи и более 50 миллиардов евро военной поддержки. Эта помощь направлена на укрепление обороноспособности Украины и создание условий для длительного мира.
Канцлер подчеркнул, что мирное соглашение должно базироваться на суверенитете Украины, реальных гарантиях безопасности от Соединенных Штатов и европейских партнеров, а также не должно ослаблять единство НАТО и Европейского Союза. Украина демонстрирует готовность к миру, тогда как со стороны России таких сигналов нет, поэтому международное давление должно сохраняться и усиливаться.
