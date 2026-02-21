'Ведут войну против стариков, женщин и детей': Мерц сравнил россиян с нацистами

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сопровождает свою агрессию против Украины "просто невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа". Он подчеркнул, что оккупанты воюют против мирного населения нашей страны.

Видео дня

Об этом Мерц сказал на партийном съезде возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС) в пятницу, 20 февраля, в Штутгарте, сообщает Deutsche Welle. Он добавил, что украинцы больше других народов пострадали от немецкой и российской тирании.

По словам канцлера ФРГ, Германия никогда не смирится с тем, что "преступный российский режим систематически ведет войну против гражданского населения Украины, против стариков, женщин и детей".

Одновременно Мерц осудил риторику Москвы, отметив, что Россия сопровождает свое полномасштабное вторжение в Украин "просто невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа – народа, который пострадал от немецкой и российской тирании так, как вряд ли какой-либо другой в мире". Канцлер подчеркнул, что это всегда будет встречать решительный отпор со стороны ФРГ.

Политик заявил, что российская агрессия является "лакмусовой бумажкой для наших ценностей и нашей решимости". Он обратился к урокам истории, напомнив, что умиротворение не создает мир, а лишь поощряет агрессора.

Те, кто сегодня следует "наивному пацифизму", способствуют войнам завтрашнего дня, подчеркнул канцлер Германии. Он добавил, что Европе необходимо научиться "говорить на языке силы".

Мерц также подтвердил непоколебимую решимость властей Германии поддерживать Украины, которая дает отпор российской военной агрессии. "Мы стоим на стороне украинского народа без всяких "если" и "но", – заверил Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заявил, что Германия видит мало шансов на дипломатическое завершение войны в Украине. В Берлине считают, что боевые действия прекратятся только тогда, когда одна из воюющих сторон будет истощена либо в военном плане, либо в экономическом.

Канцлер подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина вряд ли убедят аргументы прекратить войну. Поэтому ЕС должен сделать так, чтобы у Москвы не было денег финансировать свою армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!