Польша хочет заработать на Украине, как и остальные страны, – премьер Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна хочет не просто быть солидарной с Украиной – а зарабатывать на ее восстановлении. По его словам, этим будут заниматься и другие страны, а потому Польша не хочет оставаться в стороне от этого процесса.

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С таким заявлением он выступил на Европейском форуме новых идей (EFNI). Туск подчеркнул: Польша намерена жестоко защищать как свои государственные интересы, так и интересы местных компаний.

"Польские компании, польское государство, мы на этом заработаем. ... Мы, как и весь мир, таким образом будем помогать в восстановлении Украины. ... Мы будем и солидарны, и будем на этом зарабатывать, и будем жестоко защищать свои интересы", – сказал он.

При этом польский премьер назвал свою страну "символом солидарности" с Украиной и заверил, что Польша поможет ей в восстановлении. Однако, акцентировал он, "не будет так, что Польша будет только солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины".

"Мы поможем. Но мы не наивны", – резюмировал он.

Восстановление Украины будет стоить 500 млрд евро

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что послевоенное восстановление Украины обойдется в 500 млрд евро. При этом он подчеркнул: это само восстановление станет общей задачей для всей Европы.

"Когда мы говорим об восстановлении Украины, это значит, что европейские компании могут инвестировать в такие усилия. И это означает, по приблизительным подсчетам, что восстановление будет стоить 500 млрд евро. Но такое восстановление Украины может стать magnum opus ("большое дело". – Ред.) для Европы, ключевой задачей на годы вперед", – сказал глава украинского правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Польша упраздняет бюрократические барьеры для иностранцев – в т.ч., украинцев – и вводит цифровую систему трудоустройства. В то же время, местные органы власти получат право ограничивать доступ иностранцев к отдельным профессиям в случае дефицита вакансий.

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