Нельзя коррупцию в энергетике оплачивать за счет людей: Тимошенко объяснила, что не так с выплатами за 'зеленую' энергию

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила с резкой критикой проекта закона №13219, который, по ее словам, заставляет украинцев оплатить долги частным владельцам солнечной и ветровой генерации. Она предупредила, что через парламент протягивается повышение цен на электроэнергию.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в Верховной Раде во время обсуждения этого законопроекта.

По словам лидера "Батькивщины", попытка решить вопрос долгов перед "зеленой" генерацией таким образом является несправедливой. Она отметила, что нагрузка от выплат в размере 37 млрд грн ляжет на плечи конечных потребителей и предпринимателей

"Законопроект 13219 ликвидирует конкуренцию на рынке электрической энергии из альтернативных источников и обязывает украинцев оплатить 37 миллиардов гривен долгов монопольным частным владельцам солнечной и ветроэлектроэнергии. Для этого планируют повысить тарифы на электроэнергию для людей и бизнеса", – сказала Тимошенко.

Политик призвала депутатов не голосовать за этот законопроект, ведь он, по ее мнению, написан в интересах владельцев альтернативных источников электроэнергии из окружения Януковича. Именно в период его президентства, по ее словам, начался процесс массового приобретения оборудования для альтернативного энергопроизводства.

Тимошенко объяснила: из-за того, что тогда были установлены завышенные тарифы, накопились долги около 37 млрд грн

"Этот закон для того, чтобы за счет обычных людей через тарифы, которые устанавливаются в "Укрэнерго", покрыть эти 37 млрд грн долгов. Я хочу спросить: вы знаете, что те, кто во времена Януковича устанавливали солнечную и ветроэнергию, уже минимум в три раза окупили свои вложения? А сейчас этим законом им еще 37 миллиардов хотят добавить путем увеличения тарифов для людей. Что вы делаете?" – возмутилась Юлия Тимошенко.

По мнению лидера "Батькивщины", повышение тарифов на электроэнергию будет убийственным – как для потребителей, так и для бизнеса.

"Эти 37 миллиардов положат не только на людей, но и на средний бизнес, который получает электроэнергию сегодня по самым высоким в мире ценам во время войны!" – заявила Юлия Тимошенко.