Российский диктатор Владимир Путин действительно может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Это может произойти, если глава Белого дома примет приглашение лидера Китая Си Цзиньпина посетить парад в Поднебесной по поводу окончания Второй мировой войны, запланированный на 3 сентября.

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ. По словам пресс-секретаря российского диктатора, Путин может встретиться с Трампом только в том случае, если президент США посетит парад в Пекине.

Песков подтвердил, что Путин готовится к поездке в Китай, но неизвестно, собирается ли туда Трамп.

"Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин, наш президент готовится к этой поездке и она действительно есть в графике главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп также собирается в Пекин. Если так случится, что он также там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения такой встречи", – сказал Песков.

Напомним: недавно стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин может устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Си якобы может пригласить в Пекин президента США Дональда Трампа на парад по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, который запланирован на 3 сентября. На эти мероприятия должен приехать кремлевский диктатор Владимир Путин – он уже принял приглашение.

Некоторые китайские аналитики призвали своего лидера воспользоваться этим поводом и провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал.", – заявил один из самых известных китайских националистических комментаторов в интервью шанхайскому новостному сайту Guancha.

Стоит также напомнить, что 14 июля Дональд Трамп сделал свое заявление о том, что дает Путину 50 дней на прекращение огня в Украине.

От 14 июля до 3 сентября – как раз 50 дней. И если президент США Дональд Трамп вместо того, чтобы вводить обещанные жесткие санкции против РФ поедет в Пекин и встретится там с кремлевским диктатором – это будет действительно "мощный сигнал" миру, но, к сожалению, не положительный.

Как сообщал OBOZ.UA:

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Трампом и Путиным в Пекине. Для этого он якобы хочет пригласить Трампа на парад 3 сентября. О потенциальной встрече трех лидеров написало издание The Times.

14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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