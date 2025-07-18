Си Цзиньпин хочет устроить встречу с Путиным и Трампом – The Times

Лидер Китая Си Цзиньпин якобы может пригласить в Пекин президента США Дональда Трампа по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 3 сентября. На эти мероприятия должен приехать и кремлевский диктатор Владимир Путин; он уже принял приглашение.

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О потенциальной встрече трех лидеров написало издание The Times. Журналисты отметили, что враждебность между Вашингтоном и Пекином снизилась после серии торговых соглашений. Ранее Соединенные Штаты Америки планировали ввести против Китайской Народной Республики тарифы в размере 145%, но решение было быстро отменено и заменено более выгодными для КНР 30%.

В последние дни отношения еще больше потеплели. Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для изготовления новых технологических продуктов (например, для автомобильных аккумуляторов).

В ответ США ослабили ограничения на продажу Китаю некоторых высокопроизводительных компьютерных чипов. А Дженсен Хуан – генеральный директор Nvidia, ведущего американского производителя передовых чипов для искусственного интеллекта – совершил знаковый визит в КНР.

В одном из интервью, отвечая на вопрос, не противоречат ли его взгляды взглядам президента США и лидеров Республиканской партии, Хуан ответил, что перед поездкой говорил с Трампом, и глава государства пожелал ему успеха. "В любом доме всегда есть место для двоих", – сказал гендиректор о соперничестве Вашингтона и Пекина.

Аналитики считают, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на параде на площади Тяньаньмэнь будет выгодной в первую очередь для КНР и РФ.

Некоторые китайские аналитики призывали своего лидера воспользоваться возможностью и принять Трампа и Путина на трехстороннем саммите.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября?" – спрашивал Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских националистических комментаторов, в интервью шанхайскому новостному сайту Guancha.

"Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", – утверждал он. Китайские власти молчаливо поощряли такие спекуляции.

Аналитик по китайской политике из Тайваня Вэнь-Ти Сун заявил, что сентябрьские торжества также станут полезным способом отвлечь внимание в КНР от политических и экономических проблем.

"Празднование годовщины стало еще важнее, поскольку оно порождает националистическую гордость, которая может на время скрыть различные внутренние разногласия", – объяснил эксперт.

Однако он предположил, что советники Трампа могут убедить его не соглашаться на поездку.

"Я думаю, шансы невелики. Китай может пригласить Трампа, но Трамп вряд ли согласится. Да, Трамп, возможно, хочет чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение, и делить сцену с двумя другими сильными лидерами великих держав, но Трамп предпочел бы встретиться с ними на территории США. Не думаю, что Трампу интересно быть просто одним из трех друзей на вечеринке Си Цзиньпина", – считает Вэнь-Ти Сун.

Как ранее писал OBOZ.UA, на фоне резких, но непродолжительных эскалаций военных конфликтов на азиатском континенте (Индия и Пакистан в апреле-мае и операция Израиля против Ирана в июне этого года) международные эксперты снова активно дискутируют на тему возможности "большой сделки" между США и Китаем в контексте безопасности в Тихоокеанском регионе.

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