'Нельзя допустить, чтобы Россия добилась успеха': премьер Ирландии призвал Запад помочь Украине победить

Ирландский премьер Лео Варадкар, прибывший с утра в Киевскую область и столицу, выразил максимальную поддержку Украине на фоне борьбы с агрессором. Он заявил, что Россия не должна одержать победу в войне, иначе кровопролитие, подобное Буче, распространится на весь континент Европы.

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Слова европейского лидера передает издание Perspective. Политик встретился с президентом Владимиром Зеленским и заверил, что его государство резко осуждает Кремль с его позицией о силовом захвате территорий.

"На дворе XXI век, и идея о том, что национальные границы могут быть изменены насилием или что демократически избранные правительства могут быть свергнуты иностранным вторжением, должна исчезнуть", – сказал Варадкар.

Он добавил, что Ирландия готова протянуть руку помощи союзникам в Киеве, чтобы впредь подобные войны не повторялись. Россия, которая наносит удары по мирной инфраструктуре, должна осознать неотвратимость наказания за содеянное.

"Президент Зеленский, мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Украина победит, и ваша страна будет восстановлена", – указал ирландский премьер.

Сам же украинский гарант поблагодарил иностранного лидера за поддержку и оказание помощи украинскому народу. Ирландия не поставляет вооружение нашей армии, однако регулярно снабжает гуманитарной помощью.

"Общая сумма этой помощи уже превысила 170 млн евро, это очень важно для нас. Также мы премного благодарны за участие ирландских специалистов в разминировании украинских территорий", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Постоянного представительства ЕС в ООН посол Улоф Скоог во время выступления на Генассамблее ООН обозначил, что силой и запугиванием России не удастся изменить административные границы Украины, поскольку на стороне последней стоят большинство стран мира, в том числе и членов Организации Объединенных Наций. Евросоюз твердо осуждает вооруженную агрессию, развязанную Москвой, а также целый ряд военных преступлений, которые последовали как результат полномасштабного вторжения оккупантов.