"Нельзя дальше ждать": Порошенко в Британии призвал союзников требовать от Путина всеобъемлющего прекращения огня

Петр Порошенко, который принимает участие в конференции высокого уровня по вопросам европейской и глобальной безопасности в Кембридже, призвал западных партнеров усилить давление на Путина и вынудить его к прекращению огня. Он отметил, что российский диктатор тянет время для продолжения агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская Солидарность".

"Наш призыв из Киева таков: мы должны прекратить терять украинских людей. Мы должны прекратить терять украинскую территорию. И мы должны прекратить терять время. Нельзя дальше ждать. Дополнительные 50 дней, дополнительные две недели, дополнительные шесть месяцев дают Путину возможность убивать Украину. Наш подход, и мы ожидаем такого же подхода от коалиции, — "достаточно" означает "достаточно". Вы должны дать Путину возможность заключить всеобъемлющее прекращение огня, а если нет — "план Б", – подчеркнул Порошенко.

Он пояснил, что в случае отказа российского диктатора от всеобъемлющего прекращения огня союзники должны предоставить Украине больше оружия и инвестировать в оборонную промышленность.

"План Б" означает больше оружия для Украины, включая дальнобойное, включая самое эффективное. Путин должен заплатить цену. У него не должно быть другого выхода, если он отвергнет прекращение огня", – считает пятый Президент.

"Путину не нужен мир, и он не собирается подписывать никаких мирных соглашений. Это лишь отсрочка агрессии. "План Б" – это больше оружия, больше инвестиций в оборонную промышленность Украины. Потому что война изменилась. Война отличается от 2014 года, и война отличается от 2022 года. Нам нужны беспилотные летательные аппараты, беспилотные роботы и очень современные технологии, готовые к формированию систем ведения войны. И мы открыты к обмену всем нашим опытом с нашими партнерами", – сказал Порошенко.

Пятый Президент отметил, что европейские лидеры могут изменить мнение Трампа относительно мирного соглашения.

"Прекратите говорить о мирном соглашении. Запустите процесс всеобъемлющего прекращения огня и измените мнение Трампа. Возможно ли это? Да. Мы должны твердо верить, что окно возможностей, которое мы имеем с президентством Трампа, очень узкое, но оно существует", – считает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул, что Украина не собирается капитулировать, и также очертил украинскую позицию в переговорах.

"Эта война знала свои взлеты и падения. Но чего эта война никогда не знала, так это капитуляции Украины. Мы никогда не сдадимся. Несмотря ни на что. Ни в 2014 году, ни в 2015 году, ни в 2022 году, и, конечно же, точно не сегодня. Обмен территорий даже не обсуждается. Потому что это не обмен российской территории на украинскую. Это обмен украинской территории, захваченной военным преступником Путиным", – объясняет Петр Порошенко.

"Мы точно не будем обсуждать ограничения наших Вооруженных Сил, потому что это самый эффективный и надежный источник гарантий безопасности. Не только для Украины, но и для Европы, для мира", – сказал Порошенко.

"Что означает победа для Украины? Победа для Украины означает сохранить нашу нацию, сохранить наше суверенное и независимое государство, привести ее в Европейский Союз и, безусловно, стать членом НАТО", – сказал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко в Британии провел переговоры с чиновниками и депутатами, в которых отметил усиление санкций против РФ и предоставление оружия Украине.