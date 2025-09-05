Усиление санкций против РФ и оружие: Порошенко в Британии провел переговоры с чиновниками и депутатами

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время визита в Великобританию, где он будет участвовать в VIII Международном саммите по вопросам европейской безопасности в Кембридже, встретился с чиновниками и депутатами британского парламента.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В частности, пятый президент обсудил поддержку Украины с министром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивеном Даути. "Очень важно укреплять трансатлантическое единство и устойчивую поддержку Украины, потому что мы сегодня стоим на передовой защиты общих ценностей и интересов мира, безопасности и стабильности Свободного мира", – отметил Порошенко в соцсетях.

Он подчеркнул: надо усиливать всестороннее давление на россиян через укрепление позиций Украины и переговорной силы союзников, через санкции и конфискацию замороженных российских активов.

"Война забирает много украинских героев. В том числе и тех, кто закладывал основы нашей нынешней борьбы и устойчивости. Спасибо за соболезнования в связи с гибелью бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Нашего партийца, побратима и друга. Внутреннее единство Украины чрезвычайно важно. Этому уделили отдельное внимание. Нужно продолжать демократические реформы, укреплять верховенство права, внутреннюю устойчивость, а также диалог со всеми политическими силами в государстве", – написал Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также встретился с друзьями Украины в парламенте Великобритании. "На встречу собрались представители различных политических сил Великобритании, настоящее межпартийное представительство, объединенное общей поддержкой Украины. Подробно обсудили ситуацию на фронте, потребности нашей армии и постоянные атаки врага. Отдельное внимание уделили укреплению переговорных позиций Украины и общей переговорной силы союзников. Призвал предоставить Украине больше вооружения, в частности дальнобойные ракеты, инвестировать в совместное производство оружия, усилить санкции против нашего общего врага и использовать замороженные российские активы в поддержку Украины", – отметил Порошенко.

"Также мы обсудили подходы к завершению войны, важность настоящих, юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины и эффективность "коалиции решительных". Конечно, не оставили без внимания и внутреннее развитие Украины, прежде всего необходимость демократической устойчивости и укрепления национального единства, уважения к верховенству права и избежания политических преследований и санкций против оппонентов, важность свободы средств массовой информации и обеспечения прав оппозиции", – пишет пятый президент.