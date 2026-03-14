Нефть РФ может и не выйти на мировой рынок: Огрызко указал на нюанс с решением Трампа

Решение президента США Дональда Трампа имеет целью сдержать рост цен на нефть и защиту внутренних интересов США, однако его последствия для России могут оказаться неожиданными. Из-за уязвимости нефтяной инфраструктуры РФ существует риск, что часть российской нефти вообще не попадет на мировой рынок.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Полную версию разговора можно посмотреть на нашем канале в You-Tube.

Интересы США и логика Дональда Трампа

По словам дипломата, действия Трампа имеют прагматичную политическую логику: рост стоимости бензина непосредственно влияет на настроения американских избирателей

"Таким образом Трамп пытается сбить скачок цен на нефть. Это совершенно очевидно. Если рядовой американец заправляет свой Ford и платит за галлон бензина на полдоллара больше, то он будет голосовать не за Трампа, а за его соперника. Трамп прекрасно понимает, чем это для него грозит. Поэтому онсейчас будет делать все, чтобы успокоить нефтяной рынок и чтобы на нем появилось больше нефти", – объяснил Огрызно

Все правительственные решения, подчеркнул он, принимаются прежде всего с учетом национальных интересов США, независимо от возможных последствий для других стран.

Уязвимость нефтяной инфраструктуры РФ

Дипломат обратил внимание на ключевое условие экспорта российской нефти: она должна добраться до портов, быть загруженной на танкеры и только после этого выйти на мировые рынки. Именно эти объекты, по его словам, находятся в зоне поражения украинских дронов, "Фламинго" и ракет.

"А где находятся российские нефтяные порты? Они находятся в зоне досягаемости украинских хороших дронов, украинских "Фламинго" и других ракет, которые могут реально влиять на ситуацию и на те планы, которые строит Путин", – напомнил он.

Страна-агрессор может потерять ожидаемые прибыли

Огрызко отметил, несмотря на то, что существуют оценки возможных многомиллиардных доходов России от продажи нефти, такой сценарий не является гарантированным. Текущая ситуация на нефтеперерабатывающих заводах и в инфраструктуре отрасли свидетельствует о риске срыва поставок. Поэтому российская нефть может вообще не появиться на мировом рынке.

"То, что мы сейчас видим в этих ключевых точках – на нефтеперерабатывающих заводах, на инфраструктуре, во всей этой индустрии – говорит о другом: российская нефть может просто не выйти на мировой рынок. И если наши добрые дроны и "Фламинго" этому поспособствуют, то Путин будет считать не прибыли, а убытки. Поэтому я бы не делал из этого сейчас большой трагедии", – отметил бывший глава МИД.

Что уже находится на танкерах

В то же время дипломат признал, что часть нефти, которая уже находится на танкерах так называемого "серого" российского флота с примерно 50 миллионами баррелей на борту, вероятно будет продана. Дальнейшая судьба других грузов, по его словам, будет зависеть от того, удастся ли разрешить их выход на рынок.

"Единственное, что выглядит реалистично, это то, что те танкеры, тот самый "серый" российский флот, который болтался в мировом океане с примерно 50 миллионами баррелей нефти на борту, действительно продаст эту нефть. Это правда. А вот насчет остального, то здесь уже вопрос: позволим мы это или не позволим", – пояснил Огрызко.

Напомним, США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать сырье, загруженное по состоянию на 12 марта. Сбыть его можно до 11 апреля.

Это решение одобрили после того, как на фоне эскалации на Ближнем Востоке, нападений на танкеры в Ормузском проливе и закрытия ключевых нефтяных терминалов цены на нефть превысили $100 за баррель. По подсчетам экспертов, в море может находиться более 100 млн баррелей нефти российского происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, цены на нефть резко выросли до примерно 116 долларов за баррель на фоне войны в Иране и опасений относительно перебоев поставок через Ормузский пролив, что стало одним из крупнейших скачков и вывело котировки на максимумы с 2022 года.

