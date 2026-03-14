Друзья и читатели, вам не кажется, что мы в Украине – экспертов и журналистов имею в виду – уже слишком переключили внимание на события в Заливе? Там уже все более-менее ясно относительно влияния тех процессов на нашу войну.... экспертному сообществу пора возвращаться! И мыслями, и действиями...

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

І ось про яку паралель, що виникла в мене, хочу сказати колегам.

Американці явно недооцінили в своєму воєнно-політичному плануванні внутрішню стійкість євразійської тоталітарної деспотії.

Вони – американці – настільки "ринкові" і "бізнесові" за будовою свого мислення і настільки самовпевнені, що просто не розуміють, як працює така держава і таке суспільство, як в сучасному Ірані.

Втім, це історично традиційна американська помилка – вони "дзеркалять" східні деспотії через себе, через свій ринковий світ і ментальність. І сучасну РФ теж, і тому в них з Росією ніколи нічого не виходило, ніколи, і зараз не вийде. І з Китаєм теж.

Але ж ми з вами в нашому воєнно-політичному плануванні або просто в роздумах і прогнозах не маємо права на подібні помилки. А на жаль, до цього дуже близьке сучасне активне покоління українських експертів, науковців, політиків, якими я в цілому пишаюся як українець.

Це я все про тих, хто смакує і поширює драматичну офіційну інформацію мінфіна і центробанка РФ про те, як вони страждають від санкцій в сенсі бюджету, секвестру, галузевих збитків... Просто іноді так жалісно – "обнять і плакать"...

Друзі і колеги, в цьому випадку помилка і проблема – в тому, що ви просто не розумієте (тому що ніколи на своє щастя не бачили і не відчували), що в тоталітарних ідеологізованих системах головну роль грає і є становим хребтом не ринок, не економіка, не бізнес, не наближені до Пу олігархи-мільярдери, не суспільство,... головну роль грає державно-партійний і безпековий А П А Р А Т. Апарат, який захопив всі канали медіа і зв'язку, тобто абсолютно повний контроль над всім.

І сьогодні, коли здається вже всі нарешті мали б зрозуміти давно очевидне – що війна не закінчиться найближчим часом, що це перспектива років, а не місяців, нам в країні потрібне таке планування, така експертиза, такі прогнози, які б враховували цю особливість євразійських тоталітаризмів...

В нас, українських фахівців, тут все ще залишається перевага перед нашими головними союзниками – європейцями: ми ще пам'ятаємо, що таке КДБ, проти чого боролись і помирали в невідомості українські дисиденти, ми маємо архіви, книги, дисертації, мемуари тощо про те, що таке адміністративно-командна система. Яка замовчувала Великий Голод, 10-річну боротьбу УПА після 1945-го, яка виводила людей 1 травня 1986 на Хрещатик під чорнобильську радиацію...

Це в нас в Україні ми її зламали. А в РФ вона не просто реанімувалась, а відтворилася за сталіністськими зразками, але посиленими сучасними технологіями.

Цю систему буде зламати непросто, але в нас нема іншого виходу. Тому вивчаймо і досліджуймо історичного ворога глибше і системніше...

З повагою, від одного з тих, хто був 35-40 років тому далеко не останнім гвинтиком ціє системи в СРСР і щасливий тим, що зміг порвати з нею...