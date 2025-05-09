Присутствие лидеров ЕС на параде в Москве вызывает стыд, – Туск

Присутствие лидеров стран на параде в Москве 9 мая является позором для них. Ведь правда о войне России в Украине является черно-белой, и аплодировать кремлевскому диктатору, который продолжает агрессию, – это позор.

Видео дня

Об этом в пятницу, 9 мая заявил глава польского правительства Дональд Туск во время совместной пресс-конференции для СМИ с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нанси.

Как известно, в Москве на Красной площади прошел военный парад, посвященный 80-й годовщине победы в так называемой Великой отечественной войне. На этом мероприятии присутствовали руководители почти 30 государств, в частности Китая, Бразилии, Венесуэлы, Словакии, Сербии, Армении, Монголии, Кубы, Таджикистана и Беларуси.

"У меня нет никаких сомнений, что присутствие на параде победы в Москве и аплодирование президенту Путину, который говорит, что будет продолжать очищать Украину от нацизма, является позором для всех, кто там присутствует и делает вид, что не видит правды", – подчеркнул Туск.

Он подчеркнул, что не может быть никаких спекуляций или интерпретаций развязанной Путиным войны, ведь правда "черно-белая".

"Поэтому присутствие на параде победы в стране, которая бомбит города, больницы и детские сады, и кто вызвал в течение трех лет гибель и ранения более миллиона человек, является позором", – заявил польский премьер.

Напомним, Российский диктатор Владимир Путин на параде в Москве по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне вспомнил о войне в Украине, ограничившись несколькими словами. Он цинично заявил, что участников "СВО" якобы поддерживают все россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 9 мая заявил, что Россия распространяет ложь, когда называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом". По его словам, сейчас прискорбно видеть, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!