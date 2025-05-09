'Вся страна поддерживает': Путин во время военного парада в Москве вспомнил о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин на параде в Москве по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне упомянул о войне в Украине, орграничившись несколькими словами. Он цинично заявил, что участников "СВО" якобы поддерживают все россияне.

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Как и в предыдущие три года войны против Украины, Путин на Красной площади 9 мая не забыл вспомнить о "спецоперации", однако в этот раз сказал лишь несколько слов, пишет BBC. По словам диктатора, в РФ хранят память об "исторических, триумфальных событиях" Второй мировой войны.

Также, заявил военный преступник, россияне помнят о поколении, которое завещало "защищать Родину" и "твердо отстаивать свои национальные интересы", а также "традиционные ценности".

"Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительный идей", – выдал диктатор.

Путин также объявил, что правда и справедливость якобы "на нашей стороне" и в РФ якобы все поддерживают тех, кто отправляется убивать украинцев, – то есть участников так называемой СВО.

"Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью", – выдал кремлевский диктатор.

После этого он верулся к теме боев Второй мировой войны, которые шли на территории стран бывшего СССР.

Закончил свою речь Путин словами о том, что в РФ всегда будут опираться "на наше единство" в "ратных и мирных делах".

При этом в Кремле заявляли, что на параде 9 мая на Красной площади присутствуют "29 глав делегаций иностранных государств" вместе с Путиным. Среди них, в частности, – премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Также заявлено, что в параде участвовали более 11,5 тыс. военных, 1500 из которых – участники войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 9 мая заявил, что Россия распространяет ложь, когда называет войну против Украины "продолжением борьбы с фашизмом". По его словам, сейчас прискорбно видеть, как "бывшие освободители Освенцима стали новыми агрессорами".

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