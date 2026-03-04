'Не знают границ в цинизме': в МИД Украины осудили манипуляции Россией и Венгрией вопросом военнопленных

Министерство иностранных дел Украины осудило использование вопроса украинских военнопленных в политическом пиаре Россией и Венгрией. Украина не получала достоверной информации о якобы переданных Венгрии лицах и будет требовать уточнений.

Отвечая на вопрос журналистов, в МИД отметили, что в ведомство пригласят временного поверенного Венгрии, чтобы получить достоверную информацию. Также украинская сторона обратится с запросом на доступ к лицам, которых якобы вернули.

"Видим сообщения о якобы передаче Россией нескольких военнопленных Венгрии. Бесспорно, всегда важно, когда люди выходят на свободу после российского плена, особенно учитывая, что 95% украинских военнопленных подвергаются в плену пыткам. В то же время украинской стороне не было предоставлено информации о конкретных освобожденных людей, поэтому в МИД будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных", – говорится в заявлении представителей МИД.

В ведомстве отметили, что Россия и нынешнее руководство Будапешта "не знают границ в цинизме", превращая жизни людей на разменную монету в отношениях с Кремлем. Также в МИД подчеркнули, что Украина всегда ставит на первое место интересы своих граждан независимо от их этнического происхождения.

"Надеемся, что после сегодняшнего дня они оставят этих людей в покое и позволят им самим выбирать, как дальше жить. Осуждаем также манипуляции этнической картой, которые звучат с венгерской стороны. Украина всегда ставит на первое место интересы защиты своих граждан независимо от их этнического происхождения. Настоящие гуманитарные усилия, которые прилагают те государства мира, которые искренне помогают Украине освобождать людей из плена и защищать жизнь, никогда не сопровождаются такими циничными пиаром и политизацией", – подытожили в МИД.

Что предшествовало

В среду, 4 марта, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поднял вопрос освобождения из российского плена двух военных ВСУ, которые имеют венгерское гражданство.

По данным российских медиа, кремлевский главарь согласился отпустить пленных, отметив, что обсуждал этот вопрос ранее с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Это граждане, которые имеют двойное гражданство: и украинское, и венгерское. Которые были принудительно мобилизованы. Поэтому я решил их освободить, и вы сможете, как и просил премьер-министр Орбан, забрать их собственным самолетом и вернуться вместе с ними в Будапешт", – заявил российский диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину, несмотря на напряженность в отношениях между странами. Будапешт отметил необходимость "особой осторожности" в энергетических вопросах.

