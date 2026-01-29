'Не выступаем в роли посредника': Мерц отверг прямые переговоры с Путиным

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отверг призывы к прямым переговорам с диктатором России Владимиром Путиным. Глава немецкого правительства считает, что переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией.

Видео дня

Также Мерц добавил, что Германия "не выступает в роли посредника". Об этом сообщает издание Stern.

Переговоры Мерца с Путиным

По словам немецкого канцлера, в Берлине "с большой поддержкой следят за переговорами и твердо надеются, что они завершатся как можно скорее". В свою очередь вице-канцлер Ларс Клингбейль добавил, что в настоящее время переговоры проходят в основном между Украиной и Россией.

"Вопрос о том, настанет ли и когда настанет время для того, чтобы главы европейских государств и правительств снова напрямую поговорили с Путиным, должен будет решиться позже. Но я не вижу, чтобы это произошло прямо сейчас", – сказал Клингбейль.

Ранее внутри СДПГ раздавались призывы к прямым переговорам с кремлевским диктатором. В частности, представитель СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович выступал за новую стратегию в отношениях с Россией. Это включало "уточнение вопроса о том, на каком уровне и кем следует добиваться дипломатических контактов с Россией".

Многолетний лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених также призывал к попытке прямых переговоров.

Как писал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контакты с Путиным могут снова стать необходимыми. По мнению президента Франции, Европе придется найти способ непосредственного взаимодействия с кремлевским диктатором на фоне мирных переговоров, инициированных Соединенными Штатами, – особенно, если американский "мирный план" не достигнет успеха .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!