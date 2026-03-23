'Не выполняете главной миссии': заместитель Рубио раскритиковал ООН за неспособность остановить войну в Украине

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал ООН за неспособность выполнить свою ключевую миссию – предотвращать вооруженные конфликты. По его словам, неспособность организации остановить войну России против Украины является показательным примером этой проблемы.

Об этом Ландау заявил во время заседания Совет Безопасности ООН. Его цитирует Укринформ.

Заместитель Рубио напомнил, что ООН создали после Вторая мировая война именно для того, чтобы предотвращать новые глобальные конфликты. Однако, по его словам, со временем организация начала уделять слишком много внимания второстепенным вопросам и не выполняет свою главную функцию.

"Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", – подчеркнул американский дипломат.

Он также призвал членов Совета Безопасности сосредоточиться на реальных шагах для прекращения войны.

"Действительно ли ваши заявления помогут мирному урегулированию конфликта? Пытаетесь ли вы найти что-то такое, что может побудить стороны сложить оружие? Делают ли ваши заявления что-то, чтобы посадить стороны за стол переговоров – или, наоборот, отталкивают их?", – обратился к членам СБ Ландау.

Председательство США в Совете Безопасности ООН

По словам заместителя госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что председательство США в Совете Безопасности в этом месяце поможет перейти от деклараций к практическим действиям для достижения мира.

Он также отметил, что администрация президента Дональд Трамп продолжает работать как с Россией, так и с Украиной, чтобы завершить войну. По словам Ландау, Соединенные Штаты призывают обе стороны вести переговоры добросовестно – с готовностью к гибкости и компромиссам для защиты жизни своих граждан.

Организация Объединенных Наций, по его мнению, должна сыграть важную роль в достижении мира в Украине, "чтобы люди, оглядываясь назад, не сказали, что ООН стала неактуальной, а мир был достигнут несмотря на организацию, а не благодаря ей".

Американский дипломат также подчеркнул, что война имеет серьезные последствия не только для сторон конфликта, но и для всей системы международных отношений. По его словам, она нарушила глобальный политический, экономический и военный баланс и повлекла значительные потери для многих стран мира.

Ландау добавил, что США продолжают работать над договоренностью о прекращении войны, а переговоры между сторонами продолжались даже в минувшие выходные.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры между американской и украинской делегациями 22-23 марта. По его словам, внимание было сосредоточено на гуманитарных вопросах, а также стороны обсудили рамки создания надежной системы безопасности для Украины для достижения мирного соглашения.

