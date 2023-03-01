''Не ведитесь на пропаганду'': в МИД Украины отреагировали на фейк РФ о провокации с радиоактивными веществами

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию, распространенную Россией, о том, что наше государство получило радиологические материалы для "провокации". Соответствующее заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой назвали фейком.

Видео дня

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter подчеркнул, что наше государство строго соблюдает нераспространение ядерного оружия.

"Не ведитесь на учебник российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – подчеркнул Николенко.

Напомним: 1 марта на сайте МИД РФ опубликовали заявление Захаровой о якобы подготовке провокации в Одесской области с применением радиоактивных материалов. Дипломатка снова вспомнила о "грязной бомбе".

Она отметила, что в порт украинского города якобы в обход таможенного досмотра с территории одного из европейских государств были доставлены контейнеры с веществом "Калифорний-252" и англоязычной маркировкой. Чиновница обвинила "киевский режим" в подготовке провокации с обстрелом радиационно-опасных объектов, способных привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности, чтобы обвинить ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в РФ заявили, что Украина с помощью США якобы намерена реализовать "масштабные провокации" с использованием химического оружия – боевого психотропного ядовитого вещества "Би-Зет". Мол, спецгруз доставили в Краматорск (Донецкая область) по железной дороге, после чего "химикаты загрузили на американские броневики и отправили к линии столкновения";

– самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в якобы "планы" Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По мнению диктатора, это будет не в пользу Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!