Путинскую Россию погубит идеологическая всеядность и политический авантюризм в сочетании с тройным лицемерием Путина. И "умрет" путинская Россия не от предательства или истощения, а от перенапряжения всех своих сил, переходящего, как всегда бывает с ней в истории, в обрушение этого государственного организма- режима личной власти Путина.

А дальше у России три пути: первый - "путинизм без путина", второй- Перестройка-2, третий путь - расползание российских регионов, медленный, болезненный, многолетний полураспад сложившейся "конфедерации", который будет тревожить и пугать весь Западный мир и соблазнять Китай.